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ФОТОФАКТ. В Киеве появился бронзовый миниатюрный вертолет Сикорского

21 июня, 10:59

Мини-скульптуру разместили у входа в отель Rаdisson

Фото: Юлия Бевзенко/Facebook
Фото: Юлия Бевзенко/Facebook.

В Киеве открыли 18-ю мини-скульптуру в рамках проекта "Шукай!" – "вертолет Сикорского". Его изготовили из бронзы и разместили по адресу Ярославов Вал, 22.  В этом здании выдающийся авиаконструктор Игорь Сикорский провел детство.

Сикорский создал первый в мире вертолет в возрасте 20 лет, но на этом не остановился. Получив образование в Париже, он продолжил работать над усовершенствованием своих моделей. В 1919 году авиаконструктор получил гражданство США. После этого он основал успешную компанию по выпуску летальных аппаратов, которая существует до сих пор.

Фото: Юлия Бевзенко/Facebook
Фото: Юлия Бевзенко/Facebook

Бронзовый вертолет разместили у входа в отель Rаdisson.

Не так давно мы писали, что в столице открыли мини-скульптуру из проекта "Шукай!" в виде миниатюрных Золотых ворот. Перед открытием собравшимся киевлянам и тем, кто следит за развитием этого проекта, показали чудесный уличный спектакль. Мини-скульптура появилась на фасаде одного из домов на Ярославовом Валу, 21/20а, недалеко от станции метро "Золотые Ворота".

Также новости "Сегодня" писали, что с Русановской набережной убрали изуродованную вандалами металлическую скульптуру "Бабушка с кравчучкой".

Также сообщалось, что в спальном районе Киева неизвестные похитили несколько сотен недавно высаженных цветов и кустов. Коммунальщики говорят, это повторяется из года в год по всем паркам и скверам страны. Убытки достигают десятков тысяч гривен.


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Тег Киев, вертолет, золотые ворота, сикорский, мини-скульптура

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АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

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