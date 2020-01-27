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В Киеве появился мурал-напоминание о страшных пожарах в Австралии

27 января, 11:12

Александр Марущак

Автором рисунка стал известный столичный художник Виталий Гидеван

Фото: Виталий Гидеван

Фото: Виталий Гидеван

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Известный киевский художник Виталий Гидеван создал новый яркий мурал. Рисунок с яркой коалой появился на Софиевской Борщаговке как напоминание о масштабных лесных пожарах в Австралии.

"Рисунок появился на Софиевской Борщаговке. Возле детского садика "Золотой колосок". Я нарисовал там ранее белого хорька и черепаху. Сейчас сказочную композицию дополнил коалой", – рассказал Виталий Гидеван сайту "Сегодня".

На создание мурала ушло 20 баллонов краски и шесть часов работы.

Напомним, лесные пожары охватили восточное побережье Австралии в середине октября прошлого года. К началу января огнем были охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, несколько регионов на южном побережье закрыты для туристов, а их жители получили предписание о срочной эвакуации. В результате пожаров уничтожены порядка 6 млн гектаров леса, около 2 тыс. жилых домов и порядка 3 тыс. административных и хозяйственных построек. В огне погибли 23 человека, в том числе трое пожарных. Шесть человек пропали без вести.

Видео: Reuters

Вследствие пожаров в Австралии могли погибнуть тысячи коал. Огонь распространился на территорию обитания этих животных. Из-за жары жаждущие животные выходят на дороги и просят у людей воду.

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Киев пожары мурал

Источник: Сегодня

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