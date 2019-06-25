В Киеве появился мурал с котом и попугаем в короне

Так художник поздравил с днем рождения свою жену

Фото: Виталий Гидеван.

В Киеве появился еще один яркий мурал от художника Виталия Гидевана в виде котика, который сидит в ящике для посылок. Художник нарисовал его на фасаде детского садика "Золотой колосок" на Софиевской Борщаговке по адресу ул. Весенняя, 68.

Свою работу Виталий скромно подписал "Тут вам посылка!...Happy box!" Оказывается, так художник поздравил с днем рождения свою жену.

"Котика в посылке я рисовал дней пять, по утрам, когда было не так жарко. Хотелось сделать для жены сюрприз и мне это удалось! Она увидела уже полностью законченную работу и была приятно удивлена. Погладила котика по усам, они получились, как настоящие. Возле котика есть еще и попугай с короной, это дань тому, что мы каждый день делаем одни и те же движения и действия. Мы всегда вместе, повторяем во всем друг друга, например, вместе выходим из дома или едем на работу. Ну и сама жена яркая, веселая. А котик - это намек, что пора завести домашнее животное", – рассказал "Сегодня" Виталий Гидеван.

Фото: Виталий Гидеван

В прошлом году, кстати, в качестве подарка для жены Виталий Гидеван нарисовал большой мурал на пересечении улиц Тростянецкой и Вербицкого в Дарницком районе. На техническом здании он изобразил девушку со смартфоном, которая делает селфи с енотом.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в центре Киева появился новый мурал с мудрой совой и книгой. На создание доброй картины Виталий Гидеван потратил 35 баллонов краски. В новом рисунке много символов. Например, страницы книг превращаются в бумажных птиц похожих на чаек.

Тем временем, в Запорожье художник собирает деньги, чтобы разукрасить дамбу.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве появился мурал с котом и попугаем в короне". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"