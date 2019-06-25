Сделать стартовой
26,19
29,84
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Другие новости

В Киеве появился мурал с котом и попугаем в короне

25 июня, 11:47

Так художник поздравил с днем рождения свою жену

Фото: Виталий Гидеван
Фото: Виталий Гидеван.

В Киеве появился еще один яркий мурал от художника Виталия Гидевана в виде котика, который сидит в ящике для посылок. Художник нарисовал его на фасаде детского садика "Золотой колосок" на Софиевской Борщаговке по адресу ул. Весенняя, 68.

Свою работу Виталий скромно подписал "Тут вам посылка!...Happy box!" Оказывается, так художник поздравил с днем рождения свою жену. 

"Котика в посылке я рисовал дней пять, по утрам, когда было не так жарко. Хотелось сделать для жены сюрприз и мне это удалось! Она увидела уже полностью законченную работу и была приятно удивлена. Погладила котика по усам, они получились, как настоящие. Возле котика есть еще и попугай с короной, это дань тому, что мы каждый день делаем одни и те же движения и действия. Мы всегда вместе, повторяем во всем друг друга, например, вместе выходим из дома или едем на работу. Ну и сама жена яркая, веселая. А котик - это намек, что пора завести домашнее животное", – рассказал "Сегодня" Виталий Гидеван.

Фото: Виталий Гидеван
Фото: Виталий Гидеван

В прошлом году, кстати, в качестве подарка для жены Виталий Гидеван нарисовал большой мурал на пересечении улиц Тростянецкой и Вербицкого в Дарницком районе. На техническом здании он изобразил девушку со смартфоном, которая делает селфи с енотом.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в центре Киева появился новый мурал с мудрой совой и книгой. На создание доброй картины Виталий Гидеван потратил 35 баллонов краски. В новом рисунке много символов. Например, страницы книг превращаются в бумажных птиц похожих на чаек.

Тем временем, в Запорожье художник собирает деньги, чтобы разукрасить дамбу.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, кот, мурал

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве появился мурал с котом и попугаем в короне". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский назначил себе нового советника

Вчера, 15:33

Гео Лерос уже выдвинул первую идею – ежемесячный "обед с президентом"

ФОТОФАКТ. В Киеве нарисовали мурал с оленем

Вчера, 14:30

Рисунок появился на стене бойлерной по адресу ул. Никольско-Слободская 6/2

В Киеве появился новый мурал с девушкой и планетой: фото

Вчера, 09:55

Новое произведение можно увидеть на улице Попудренко

В Киеве мурал с Петлюрой обстреляли зеленой краской

19 июня, 12:26

По словам Вятровича, поврежденный рисунок восстановят

Депутаты Одесчины обратились к Зеленскому с требованием казни

"Моложе Максима лет на 10": Алла Пугачева поразила сеть фото

Чем полезна клубника, а чем вредна?

В Киеве водитель маршрутки впечатлил сеть своим поступком

50 способов перенести жару [инфографика]

Гаагский суд обнародовал позиции Украины и РФ по делу о Крыме

Водная диета: худей быстро и дешево

В Украине изменились требования к супермаркетам и магазинам

Лазурное, Черноморск и Кирилловка: где отдохнуть этим летом

Красавица-велосипедистка из Бразилии Ракель Лоя. Фото

Этот автомобиль — лучший атрибут холостяка

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Водители, бухгалтеры и адвокаты станут не нужны: какие профессии вскоре могут исчезнуть

Вчера, 07:37

В течение последующих 10 лет исчезнет почти половина сегодняшних профессий

На рынке труда в Украине назревает коллапс: работодатели не берут на работу людей старше 40, а молодежи не хватает

Вчера, 07:00

Больше всего сотрудников среди старшего поколения, а вот молодежи сильно не хватает

Охота на кнопкодавов и прогульщиков: "пианистов" в Раде хотят наказывать тюрьмой

23 июня, 07:51

Документ подадут на неделе. Эксперты: нужны штрафы и лишение мандата

Без диплома и опыта работы: как переучиться на программиста

23 июня, 07:38

Курсы программирования не помогут – или, во всяком случае, их одних явно недостаточно

Кардиологи изменили нормы артериального давления

Легенда Динамо Блохин перенес операцию

5 простых способов продлить молодость кожи
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь