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В Киеве появился необычный арт-объект в виде полицейского с собакой

28 мая, 14:27

Коп с собакой очень нравится детям и взрослым

Фото: facebook.com/ideafixdesign/
Фото: facebook.com/ideafixdesign/.

В Киеве появился новый арт-объект в виде полицейского с собакой, который держит зонтик над информационным терминалом возле здания киевской полиции на улице Владимирской, 15.

"Информационный терминал, который находится на улице, – только один в Киеве, и мы решили сделать его максимально удобным для горожан, оборудовав навесом с зонтиком защищающим от дождя, ветра и снега. Получился коп с собакой, который очень нравится детям и взрослым. Мы планируем объявить конкурс на лучшее название этого арт-объекта", – рассказали "Сегодня" в полиции Киева.

Необычный навес появился 19 мая и уже каждые день возле него можно заметить взрослых и детей, которые норовят погладить металлическую овчарку. Кстати, многие горожане фотографируют возле арт-объекта и своих четырехлапых питомцев.

"Скульптура сделана из черного металла, ее высота 2,5 метра. Мы старались сделать арт-объект максимально позитивным, а прототипом послужил герой мультика про милиционера дядю Степу, который всем помогал и всегда приходил на выручку", – говорит "Сегодня" Марина Гордиенко, владелец херсонской студии дизайна "Идея фикс", которая изготовила необычный арт-объект.

Ранее мы сообщали, что на столичных Позняках на улице Княжий Затон появилась необычная скульптура в виде огромного черного быка.

При этом в столице завершается ремонт детской железной дороги в Сырецком парке. Рабочие превратили станцию "Яблонька" в копию Центрального железнодорожного вокзала Киева. Местные жители уже могут там прогуляться и оценить масштабы проведенных работ. У входа в Сырецкий парк установили муляж паровоза "Ов-2611", который использовался в начале ХХ века. В здании детского вокзала разместится небольшой музей, где можно будет купить сувениры. Помимо полной реконструкции "Яблоньки", рабочие приводят в порядок вторую станцию "железки" "Вишенька". Там покрасили стены, обновили навигацию, расширили платформу и уложили тактильную плитку для слепых. Также железнодорожники ремонтировали детские ретропоезда, вагончики и старинный паровоз немецкого производства, который будет катать гостей парка в праздничные дни. 

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Тег Киев, полиция, скульптура

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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