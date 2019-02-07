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ФОТОФАКТ. В Киеве появился новый мурал с лисой и вороном

Сегодня, 16:20

Добрая уличная картина украсила стену детского сада неподалеку от железнодорожного вокзала

Фото: facebook.com/vitaliy.gideone
Фото: facebook.com/vitaliy.gideone.
В Киеве появился новый мурал с лисой и вороном //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c3e/6d4/5c5c3e6d4e52d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c3e/6d4/5c5c3e6d4e52d.jpg Другие новости Добрая уличная картина украсила стену детского сада неподалеку от железнодорожного вокзала

В Киеве в детском садике № 624 (улица Кудряшова, 14) недалеко от метро Вокзальная появился новый мурал с красивой лисой и вороном. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его автор, художник Gideone.

"Лис и Ворон охраняют изумруды... А вы догадались, из какой известной басни этот сюжет?
Недавно по моим работам ребята создали квест, это вдохновило меня на новые идеи. Я хочу, чтобы люди во время его прохождения знакомились, общались, раскрывали в себе новые грани, получали и обменивались интересной информацией. Я рад, что имею возможность дарить людям радость и делать окружающий мир чуточку добрее!", – пишет художник.

Фото: facebook.com/vitaliy.gideone

Ранее художник на стене бойлерной между домами по улице Сосницкой, 10 и Двинской, 17 нарисовал замечательного котика. 

"Котик появился на той же бойлерной, где я ранее нарисовал сказочного коня Пегаса. На обратной стороне постройки одна из жительниц дома облагородила придомовую территорию, и мне захотелось дополнить ее рисунком, чтобы сделать эту территорию еще ярче", – рассказал сайту "Сегодня" Виталий Гидеван.

Также мы сообщали, что в центре Киева в июле появился новый мурал с мудрой совой и книгой. На создание доброй картины Виталий Гидеван потратил 35 баллонов краски.

Кроме того, в центре Киева, возле Дворца Украина, началось создание мурала "Круты", посвященного бою на железнодорожной станции Круты зимой 1918 года. Тогда сотни молодых гимназистов, студентов и юнкеров встали на защиту Украины.

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Тег художник, граффити, вокзальная, мурал, Виталий Гидеван

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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