В Киеве появился первый в Украине памятник незрячему человеку: видео

В Киеве недалеко от станции метро "Дарница" установили первый в Украине памятник незрячему человеку. Арт-объект из металла представляет собой человека с закрытыми глазами и с тростью в руках. Он как будто бы идет по тактильной дорожке. Шрифтом Брайля на груди у статуи написано "Смотри сердцем".

По словам Михаила Новосецкого, председателя правления Киевской городской организации УТОС, установкой памятника незрячему человеку они хотят привлечь внимание властей к проблеме.

"Такой арт-объект – статуя незрячего человека – впервые установлена на огромной территории бывшего СССР. Именно в столице нашего государства – городе Киеве – впервые вот таким способом мы будем привлекать внимание украинских граждан к проблемам незрячих людей, проживающих рядом и требующих ежедневного внимания и помощи", – написал на своей странице в социальных сетях Михаил Новосецкий.

Установленный арт-объект – это собирательный образ незрячего человека. У него нет пола, возраста и он смотрит на этот мир сердцем.

Памятник установлен практически на остановке общественного транспорта, которая окружена многочисленными киосками. Местные жители переживают, чтобы новый арт-объект не испортили вандалы, а торговцы не засыпали мусором.

Ранее в Киеве напротив Бессарабской площади, где раньше стоял памятник Владимиру Ленину, появился новый арт-объект.

Также сообщалось, что пользователи соцсетей активно обсуждали и публиковали фотожабы на памятник "синей руке", который установили на бульваре им. Т. Шевченко в Киеве.

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