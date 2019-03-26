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ФОТОФАКТ. В Киеве появился яркий мурал с самой маленькой птичкой в ​​мире

Сегодня, 15:16

На работу над рисунком ушло пять дней и более 50 баллончиков краски

Фото: Виталий Гидеван/Facebook
Фото: Виталий Гидеван/Facebook.
В Киеве появился яркий мурал с самой маленькой птичкой в ​​мире //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a23/d63/5c9a23d63cf45.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a23/d63/5c9a23d63cf45.jpg Другие новости На работу над рисунком ушло пять дней и более 50 баллончиков краски

В Киеве появился яркий мурал со сказочным домом и самой маленькой птичкой в ​​мире – колибри. Он находится на улице Новополевой, 106 в Соломенском районе на Отрадном на фасаде гимназии-интернат №13, где учатся дети с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Фото: Виталий Гидеван/Facebook

Как раасказал "Сегодня" художник Виталий Гидеван, на работу над рисунком он потратил пять дней и более 50 баллончиков краски, плюс 15 литров водоэмульсии. Ранее мы сообщали, что размер уличной картины – 6 на 12 метров.

Виталий Гидеван/Facebook

Ранее в детском садике № 624 (улица Кудряшова, 14) недалеко от метро Вокзальная появился новый мурал с красивой лисой и вороном.

Также мы сообщали, что в центре Киева в июле появился новый мурал с мудрой совой и книгой. На создание доброй картины Виталий Гидеван потратил 35 баллонов краски.

Кроме того, в центре Киева, возле Дворца Украина, началось создание мурала "Круты", посвященного бою на железнодорожной станции Круты зимой 1918 года. Тогда сотни молодых гимназистов, студентов и юнкеров встали на защиту Украины.

Тем временем, в Запорожье художник собирает деньги, чтобы разукрасить дамбу.

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Тег Киев, отрадный , мурал

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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