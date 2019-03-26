ФОТОФАКТ. В Киеве появился яркий мурал с самой маленькой птичкой в мире
На работу над рисунком ушло пять дней и более 50 баллончиков краски
В Киеве появился яркий мурал со сказочным домом и самой маленькой птичкой в мире – колибри. Он находится на улице Новополевой, 106 в Соломенском районе на Отрадном на фасаде гимназии-интернат №13, где учатся дети с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Фото: Виталий Гидеван/Facebook
Как раасказал "Сегодня" художник Виталий Гидеван, на работу над рисунком он потратил пять дней и более 50 баллончиков краски, плюс 15 литров водоэмульсии. Ранее мы сообщали, что размер уличной картины – 6 на 12 метров.
Виталий Гидеван/Facebook
Ранее в детском садике № 624 (улица Кудряшова, 14) недалеко от метро Вокзальная появился новый мурал с красивой лисой и вороном.
Также мы сообщали, что в центре Киева в июле появился новый мурал с мудрой совой и книгой. На создание доброй картины Виталий Гидеван потратил 35 баллонов краски.
Кроме того, в центре Киева, возле Дворца Украина, началось создание мурала "Круты", посвященного бою на железнодорожной станции Круты зимой 1918 года. Тогда сотни молодых гимназистов, студентов и юнкеров встали на защиту Украины.
Тем временем, в Запорожье художник собирает деньги, чтобы разукрасить дамбу.
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