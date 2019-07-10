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В Киеве появился Железный трон Востока: опубликованы фото

10 июля, 13:27

Арт-объект создали из ржавых снарядов и осколков военной техники, собранных на линии фронта

На Майдане Независимости в Киеве установили необычную скульптуру – "Железный трон Востока". Фото арт-объекта опубликовала в Facebook 93 ОМБр "Холодный Яр".

Скульптура сильно контрастирует с обстановкой мирного Киева, ведь сделана она из ржавых снарядов и осколков военной техники, собранных на линии фронта. "Железный трон Востока" является аллюзией на Железный трон из культового сериала "Игра престолов". Необычный арт-объект создал волонтер Денис Буштец.

А тем временем на Донбассе боевики не прекращают обстрелы позиций украинской армии. В частности, 9 июля вооруженные формирования Российской Федерации 27 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 11 раз – с применением запрещенных "Минском" артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. В результате вражеских обстрелов пять военнослужащих получили ранения и четверо – боевое травмирование.

Также мы сообщали о том, что командующий ООС проверил готовность танковых войск. Генерал Александр Сырский отмечал, что сейчас танкисты находятся в специально отведенных для этого местах вне зоны боевых действий, а несколько экипажей несут круглосуточное дежурство.


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Тег Киев, Донбасс, скульптура, Майдан Независимости, волонтер, Железный трон

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