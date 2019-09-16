В Киеве появится новый мурал с енотом

Рисунок появится на стене кафе на Троещине

Фото: Виталий Гидеван/Facebook

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На столичной Троещине появится новый мурал в виде енота с кофейным стаканчиком. Рисунок создает известный киевский художник Виталий Гидеван.

"Работа на рисунком продолжается. Он появится на стене кафе по улице Оноре де Бальзака, недалеко от баскетбольной площадки. Высота рисунка около 3,5 метра. Планирую его закончить на следующей неделе", – рассказал "Сегодня" художник Виталий Гидеван.

В прошлом году в качестве подарка для своей супруги Виталий Гидеван нарисовал большой мурал на пересечении улиц Тростянецкой и Вербицкого в Дарницком районе Киева. На техническом здании он изобразил девушку со смартфоном, которая делает селфи с енотом.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в центре Киева появился новый мурал с мудрой совой и книгой. На создание доброй картины Виталий Гидеван потратил 35 баллонов краски. В новом рисунке много символов. Например, страницы книг превращаются в бумажных птиц похожих на чаек.

Тем временем в Запорожье художник собирает деньги, чтобы разукрасить дамбу.

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