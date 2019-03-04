В Киеве появится общегородская сеть Wi-Fi
Власти планируют провести инвестиционный конкурс
На территории Киева запланировано строительство сети Wi-Fi для создания возможности скоростного доступа к сети Интернет, сообщает КГГА.
По информации Департамента экономики и инвестиций, концепция проекта предусматривает построение интегрированной сети точек доступа (Wi-Fi) на объектах коммунальной собственности столичной общины – нежилых домах, инженерных и других сооружениях.
Реализация проекта позволит гостям и жителям Киева свободно пользоваться скоростным интернетом в парках и на улицах города, независимо от мобильных операторов или состояния счета.
Заказчиком строительства определено специализированное коммунальное предприятие "Киевтелесервис". Подготовительные (прединвестиционные) работы будет осуществлять коммунальное предприятие "Киевское инвестиционное агентство".
Ранее в рамках инициативы Kyiv Smart City с 2017 года начато строительство сети Wi-Fi в туристических местах столицы. На сегодня уже на 11 локациях бесплатный доступ к сети Интернет. Речь идет о Андреевский спуск, Контрактовая, Михайловскую, Софийскую и Почтовую площади, Майдан Независимости, парк Шевченко, Золотые Ворота, Дворец спорта, Дворец "Украина" и НСК "Олимпийский". Точка доступа называется KyivSmartCity.
Объявления инвестиционного конкурса по привлечению инвестора будет опубликовано на официальном портале Киева и в печатном издании "Крещатик".
Напомним, в в 2018 году сообщалось, что в столичном метро появится высокоскоростной мобильный интернет 3G. Об этом сообщил один из операторов мобильной связи в Украине.
"Операторы наконец-то договорились между собой и утвердили техзадание. Теперь осталось провести тендер и выбрать подрядчика для строительства и обслуживания 3G-сети в метро. И не только 3G — мы нацелены на то, чтобы запускать 4G, если все сложится как надо", — написал Петр Чернышев, президент одной из украинских компаний мобильной связи.
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