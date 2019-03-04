В Киеве появится общегородская сеть Wi-Fi

Власти планируют провести инвестиционный конкурс

Смена режима работы Сети может повлиять на стабильность Интернета Фото: compute.info.

В Киеве появится общегородская сеть Wi-Fi //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/0e6/d7a/5c50e6d7a6e69.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/0e6/d7a/5c50e6d7a6e69.jpg 2019-03-04T19:02:22+02:00 Другие новости Власти планируют провести инвестиционный конкурс

На территории Киева запланировано строительство сети Wi-Fi для создания возможности скоростного доступа к сети Интернет, сообщает КГГА.

По информации Департамента экономики и инвестиций, концепция проекта предусматривает построение интегрированной сети точек доступа (Wi-Fi) на объектах коммунальной собственности столичной общины – нежилых домах, инженерных и других сооружениях.

Реализация проекта позволит гостям и жителям Киева свободно пользоваться скоростным интернетом в парках и на улицах города, независимо от мобильных операторов или состояния счета.

Заказчиком строительства определено специализированное коммунальное предприятие "Киевтелесервис". Подготовительные (прединвестиционные) работы будет осуществлять коммунальное предприятие "Киевское инвестиционное агентство".

Ранее в рамках инициативы Kyiv Smart City с 2017 года начато строительство сети Wi-Fi в туристических местах столицы. На сегодня уже на 11 локациях бесплатный доступ к сети Интернет. Речь идет о Андреевский спуск, Контрактовая, Михайловскую, Софийскую и Почтовую площади, Майдан Независимости, парк Шевченко, Золотые Ворота, Дворец спорта, Дворец "Украина" и НСК "Олимпийский". Точка доступа называется KyivSmartCity.

Объявления инвестиционного конкурса по привлечению инвестора будет опубликовано на официальном портале Киева и в печатном издании "Крещатик".

Напомним, в в 2018 году сообщалось, что в столичном метро появится высокоскоростной мобильный интернет 3G. Об этом сообщил один из операторов мобильной связи в Украине.

"Операторы наконец-то договорились между собой и утвердили техзадание. Теперь осталось провести тендер и выбрать подрядчика для строительства и обслуживания 3G-сети в метро. И не только 3G — мы нацелены на то, чтобы запускать 4G, если все сложится как надо", — написал Петр Чернышев, президент одной из украинских компаний мобильной связи.

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