В Киеве появятся видеокамеры для измерения температуры и распознавания лиц: как они будут работать

Киев закупил 400 видеокамер, которые будут измерять температуру телаи будут распознавать лица.
Об этом сообщает Слидство.Инфо со ссылкой на информацию портала Prozorro. Камеры стоят 65 миллионов гривен. Их купили в рамках борьбы с распространением коронавируса.
В частности, в Киеве появятся 400 видеокамер марки Hikvision для "термального скрининга". Стоимость одного такого устройства – 125 тысяч гривен без НДС.
Камеры должны установить в течение 17-25 апреля. Заказало устройства коммунальное предприятие "Информатика", которое администрирует все сети камер в столице. Эта фирма подчиняется департаменту информационно-коммуникационных технологий Киевской городской госадминистрации.
Данные с камер будут поступать к представителям Национальной полиции, Муниципальной стражи, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Также они будут собирать статистическую информацию для департамента здравоохранения КГГА.
Это позволит оперативно выявлять людей с повышенной температурой тела в супермаркетах, аптеках и других местах массового скопления людей. Кроме того, функционал камер включает распознавание лиц. Это даст возможность правоохранителям фиксировать нарушения режима самоизоляции гражданами, которые обязаны его соблюдать.
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