В Киеве пойдет под суд мошенник, захвативший помещения в историческом доме возле Рады

Здание в центре города возводилось по проекту архитектора Михаила Аничкина

В Киеве будут судить мошенника, который незаконно завладел двумя помещениями стоимостью в более 6,5 миллиона гривен в доме на ул. Михаила Грушевского, 28/2 со статусом памятника архитектуры.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Досудебным расследованием установлено, что в 2018 году мужчина завладел двумя нежилыми помещениями, принадлежащими территориальной общине города Киева на основании поддельных свидетельств о праве собственности. В дальнейшем с целью сокрытия незаконного завладения одним из объектов недвижимости, злоумышленник внес его в уставный капитал юридического лица, где он является директором", – говорится в сообщении.

Сейчас обвинительный акт по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах), ч. 4 ст. 358 (Использование заведомо поддельного документа), ч. 1 ст. 209 (Легализация доходов) УК Украины направлен в Печерский районный суд для рассмотрения по существу.

Также прокуратура обратился в суд с иском об истребовании помещений из незаконной собственности. На указанное имущество наложен арест. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

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Отметим, что этот жилой дом, расположенный возле Мариинского парка, является домом ЖСК "Арсеналец" и возводился по проекту архитектора Михаила Аничкина.

Ранее в Киеве разоблачили мошенников, которые незаконным путем завладели зданием знаменитой усадьбы Миллера в историческом центре города.

Также в столице мошенники продали квартиру пенсионерки по поддельным документам.

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