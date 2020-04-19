В Киеве правоохранители заступили на дежурство возле храмов

В полиции просят киевлян и гостей столицы не нарушать порядок и закон

Сотрудники структурных подразделений столичной полиции совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины будут обеспечивать публичную безопасность и порядок около 179 киевских храмов.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Задача правоохранителей не только обеспечить правопорядок, но и контролировать соблюдение верующими карантинных ограничений.

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"Перед тем, как заступить на службу, с личным составом проведены тщательные инструктажи. Правоохранители, в том числе и работники полиции диалога, активно будут проводить с гражданами превентивную работу с целью соблюдения ими правил противодействия распространению коронавируса. В случае необходимости полицейские, в соответствии с законодательством и в пределах служебных полномочий, привлекать правонарушителей к ответственности, в том числе и за нарушение противоэпидемических запретов", - отметил временно исполняющий обязанности начальника ГУНП в Киеве Александр Пивовар.

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В полиции призвали киевлян и гостей столицы с пониманием отнестись к временным неудобствам, не нарушать порядок и закон и способствовать правоохранителям в выполнении ими служебных обязанностей.

Ранее стало известно, что еще 26 человек заразились коронавирусом в Киево-Печерской лавре. С начала недели святыня закрыта на карантин, священнослужители на самоизоляции.

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В Киеве возросло число случаев заражения коронавирусной инфекцией – COVID-19 в столице уже у 770 человек.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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