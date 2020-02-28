В Киеве предлагают праздновать День Подола

В Киеве предлагают основать новый праздник – День Подола, который будет отмечаться в одноименном районе столицы. Соответствующую инициативу предложил Общественный совет при Подольской РГА.
В райадминистрации уточняют, что инициатива будет обсуждаться с профильными комитетами. Отметим, что предыдущая каденция Общественного совета также предлагала праздновать День Подола.
"В частности, были рассмотрены факты относительно избрания дать празднования", – сообщает Подольская РГА.
Возможная дата праздника пока неизвестна.
Отметим, в Киеве – немало локальных праздников и необычных традиций. Одну из самых милых -наряжать к праздникам малышей-основателей Киева, – создали журналисты "Сегодня" совместно со скульптором Владимиром Журавлем. К примеру, ко Дню Влюбленных малыши превратились в купидонов.
А в 2019 году на Всемирный день вышиванки, 16 мая, маленькие основатели Киева получили в подарок яркие вышиванки и штанишки. В таких нарядах добрейший киевский памятник встретил День города.
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