Українська
$ 27,39
32,46
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

В Киеве предложили переименовать в честь Патона две улицы и проспект

25 августа, 13:16

Наталья Руда Наталья Руда

В честь выдающегося ученого предложили переименовать улицы Московскую, Деловую или проспект Правды

Киевляне предложили переименовать ряд улиц в честь выдающегося украинского ученого Бориса Патона, который умер 19 августа.

Реклама

Соответствующие петиции зарегистрированы на сайте Киевского горсовета.

Так, в первой петиции предлагается переименовать в честь Б. Патона улицу Московскую в центре города. Во второй петиции в честь Бориса Патона предлагается переименовать улицу Деловую рядом с Институтом электросварки, который носит имя отца Бориса Патона – ученого Евгения Патона.

Вместе с тем, в третьей петиции предлагается переименовать проспект Правды, который соединяется с улицей Западынской переулком Е. Патона. По мнению автора инициативы, возле моста им. Е. Патона уже все улицы переименованы, поэтому целесообразнее назвать в честь Бориса Патона проспект на Виноградаре.

Читайте также: В Киеве умер Борис Патон: биография и цитаты легендарного ученого

В тренде
Борщаговский мост – открыт: опубликовано видео с высоты птичьего полета
Реклама

"Ул. Московскую на Печерске назвать в честь академика неуместно, потому что есть очень много исторических лиц прошлых веков и тысячелетий, в большей степени связанных с Печерском, чем академик. Также не стоит трогать улицу Деловую, которой только недавно возвращено историческое название. В честь Бориса Патона предлагаю переименовать нынешний проспект Правды. Желательно, чтобы переулок и проспект в честь отца и сына были рядом, потому что когда проезды с похожими названиями находятся в разных частях города (как было с ул. Лебедева) или даже близко друг от друга, но имеют одинаковый статус (как было с ул. Н. и Ю. Коцюбинских), возникает путаница", – уточняется в петиции.

Напомним, что Борис Евгеньевич Патон умер на 102-ом году жизни. Его похоронили на Байковом кладбище.

Ранее также мы писали о скандалах с переименованием Московского проспекта, который соединяет в столице Северный мост и улицу Кирилловскую, в честь Степана Бандеры.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев переименование Борис Патон

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ритейл по-киевски: как
Ритейл по-киевски: как "АТБ" меняет украинскую торговлюДругие новости
Университеты Киева vs карантин: когда начнется учебный год и как будут проходить пары
Университеты Киева vs карантин: когда начнется учебный год и как будут проходить парыДругие новости
В центре Киева со здания известных архитекторов обрушились балконы (фото)
В центре Киева со здания известных архитекторов обрушились балконы (фото)Другие новости
Переименования в Киеве: на Северном мосту наконец-то меняют табличку (фото)
Переименования в Киеве: на Северном мосту наконец-то меняют табличку (фото)Другие новости
В Киеве ужесточают карантин: что запрещено и как будет работать транспорт
В Киеве ужесточают карантин: что запрещено и как будет работать транспортТранспорт
На Киев и область надвигается гроза: синоптики предупредили об опасности
На Киев и область надвигается гроза: синоптики предупредили об опасностиДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять