В Киеве предложили переименовать в честь Патона две улицы и проспект

Киевляне предложили переименовать ряд улиц в честь выдающегося украинского ученого Бориса Патона, который умер 19 августа.

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Соответствующие петиции зарегистрированы на сайте Киевского горсовета.

Так, в первой петиции предлагается переименовать в честь Б. Патона улицу Московскую в центре города. Во второй петиции в честь Бориса Патона предлагается переименовать улицу Деловую рядом с Институтом электросварки, который носит имя отца Бориса Патона – ученого Евгения Патона.

Вместе с тем, в третьей петиции предлагается переименовать проспект Правды, который соединяется с улицей Западынской переулком Е. Патона. По мнению автора инициативы, возле моста им. Е. Патона уже все улицы переименованы, поэтому целесообразнее назвать в честь Бориса Патона проспект на Виноградаре.

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"Ул. Московскую на Печерске назвать в честь академика неуместно, потому что есть очень много исторических лиц прошлых веков и тысячелетий, в большей степени связанных с Печерском, чем академик. Также не стоит трогать улицу Деловую, которой только недавно возвращено историческое название. В честь Бориса Патона предлагаю переименовать нынешний проспект Правды. Желательно, чтобы переулок и проспект в честь отца и сына были рядом, потому что когда проезды с похожими названиями находятся в разных частях города (как было с ул. Лебедева) или даже близко друг от друга, но имеют одинаковый статус (как было с ул. Н. и Ю. Коцюбинских), возникает путаница", – уточняется в петиции.

Напомним, что Борис Евгеньевич Патон умер на 102-ом году жизни. Его похоронили на Байковом кладбище.

Ранее также мы писали о скандалах с переименованием Московского проспекта, который соединяет в столице Северный мост и улицу Кирилловскую, в честь Степана Бандеры.

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