В Киеве предложили ввести запрет на переименование улиц

В Киеве предложили ввести запрет на переименовывание улиц.

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Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Киевсовета.

"Прошу запретить переименовывать улицы, проспекты, площади и переулки в городе Киеве. Сохраним наш город, таким, как мы его знаем и любим!" – говорится в инициативе Алины Стригун.

Для рассмотрения петиции Киевсоветом необходимо, чтобы она набрала 10 тыс. подписей жителей столицы.

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Не так давно в столице предложили переименовать площадь Льва Толстого, которую жители столицы уже отказывались переименовывать два года назад в ходе голосования на сайте Киевской городской государственной администрации.

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Ранее на сайте электронных петиций Киевсовета появилась инициатива о переименовании в столице двух станций метрополитена. В частности, предлагалось переименовать станцию метро "Площадь Льва Толстого" в "Тараса Шевченко" (такое название уже есть у одной из станций этой же ветки). Также киевляне предлагают переименовать станцию метро "Мостицкая" Сырецко-Печерской линии Киевского метрополитена (ветка на Виноградарь), которую еще не достроили.

Также смотрите, как в Харькове пять раз за три года переименовывали улицу:

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