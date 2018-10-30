В Киеве прекратили работу 13 компаний из-за некачественного питания детей

В Киеве с начала года приостановили работу 13 компаний за нарушения организации питания в школах. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что Госпродпотребслужба приостановила работу 13 компаний. По словам замглавы КГГА Валентина Мондриевского, все эти компании нарушали требования по организации питания детей.

"По каждой из них имели место нарушения требований к продуктам. Кроме того, зафиксировано, что производство и оборот их продуктов составляли угрозу для жизни и здоровья, в нашем случае – для здоровья детей. Таким компаниям не место ни в Киеве, ни в Украине", – сообщил Мондриевский.

Как отметил начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, служба продолжает проводить проверки качества питания детей. Уже проведено 48 плановых проверок, наиболее распространенными нарушениями являются неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние пищеблока, отсутствие полного набора производственных помещений пищеблока, что приводит к нарушению технологического процесса приготовления блюд. Также нарушаются правила гигиены помещений, условия хранения продуктов.

Напомним, в начале сентября выяснилось, что в Святошинском районе воспитанников детсада чуть не отравили сгнившим мясом. Тухлое мясо перевозили в грузовике без холодильных установок.

Кроме того, 12 сентября умерла 8-летняя девочка Маргарита, отравившаяся в детском лагере "Славутич" в Киевской области. Ребенок скончался в больнице "Охматдет".