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В Киеве презентовали телефонную линию поддержки ветеранов войны на Донбассе

20 августа, 13:18

Проект не является государственным, одним из его доноров выступило правительство Великобритании

/ Фото: pexels.com

В Киеве для предотвращения суицидов и для профилактики психологического здоровья ветеранов военных действий на Донбассе создали телефонную линию поддержки Lifeline Ukraine. 

На презентации заместитель главы миссии посольства Великобритании в Украине Хелен Фейзи отметила, что телефонная линия может стать первым этапом помощи в адаптации ветеранов военных действий.

Основатель Lifeline Ukraine Пол Найлен добавил, что после возвращения с войны у ветеранов начинается новый этап жизни, поэтому существование такой инициативы крайне важно для страны.

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Данный проект не является государственным, одним из его доноров выступило правительство Великобритании, профинансировав на 580 тысяч фунтов. 

Украинский проект создан по примеру австралийского Lifeline Australia.

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Фото: AFP

Напомним, по официальной статистике, около 800 ветеранов войны на Донбассе покончили жизнь самоубийством. В конце 2017 года было принято постановление Кабмина о предоставлении психологических услуг, но сегодня услуги предоставляются исключительно по запросу ветерана. Реально пострадавшие обращаются крайне редко.

Также Кабинет министров Украины принял решение создать Единый государственный реестр ветеранов войны.

Новости "Сегодня" рассказывали, что более 100 тысяч ветеранов АТО не получили трудовой стаж. В органах власти объяснили ситуацию, с которой столкнулись участники войны на Донбассе:

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суицид Украина ветеран АТО

Источник: Интерфакс-Украина

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