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В Киеве презентовали вариант реконструкции улиц на Подоле

15 июля, 10:28

Авторы проекта хотят перенести все трамвайные пути на улицу Верхний вал

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Киеве презентовали вариант реконструкции улиц Верхний и Нижний вал, над которым несколько лет работали волонтеры и столичные студенты. Авторы проекта хотят перенести все трамвайные пути на улицу Верхний вал и освободить ее полностью от автомобильного движения. Авто же предлагают пустить только по Нижнему валу.

Преобразить хотят и бульвар, разделяющий две улицы. Предлагают открыть коллектор, в котором протекает река Глыбочица, и обустроить там зону отдыха с лавками и пандусами для маломобильных групп населения.

Авторы также считают, что на улицах необходимо установить современную навигацию и заменить разношерстные вывески на фасадах домов однотипными. Будут ли власти реализовывать такие идеи, в КГГА не комментируют.

Напомним, что в Киеве заработала после ремонта легендарная детская железная дорога в Сырецком парке. Заброшенную станцию "Яблонька" строители превратили в копию Центрального железнодорожного вокзала Киева. В помещении оборудовали музей ЮЗЖД (вход — 20 грн), билетные кассы, аудитории с интерактивными досками. 66-й сезон работы дороги стартовал под звуки оркестра. В честь открытия все желающие смогли покататься на поездах бесплатно. Кстати, после открытия детский билет стоит 30 грн, а взрослый — 50.

Отметим, что в столице открыли и новый пешеходно-велосипедный мост на Владимирской горке, но там уже произошло несколько ЧП.


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Тег Киев, реконструкция, подол

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АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

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