В Киеве при реставрации в Андреевской церкви нашли послание из прошлого

Фото: Вадим Кириленко

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Во время реставрационных работ в Андреевской церкви в Киеве реставраторы обнаружили послание из прошлого. Записка датируется 16 мая 1979 года, даже указано время написания – 20 часов 00 минут. Начинается послание словами: "Реставраторам будущего поколения".

Как рассказал сайту "Сегодня" Вадим Кириленко, замдиректора Национального заповедника "София Киевская" по реставрационным и хозяйственным работам, записку нашли сегодня, 15 ноября, между иконами на верхнем ярусе иконостаса Андреевской церкви.

"Самое интересное в этой истории, что прошло 40 лет и мы как раз проводим работы по реставрации иконостаса. Мы изучим эту записку и будем узнавать судьбы людей, которые в ней упоминаются. Да и саму ее сохраним для истории. Ведь тогда, 40 лет назад, эти люди были уже не мальчиками. Пообщаюсь с аксакалами нашего заповедника, может они еще и помнят кого-то, кто упоминается в этой записке. Это были явно их учителя. Это очень необычная находка. Записку спрятали в небольшом закутке и было рассчитано, что ее заметят как раз реставраторы. На записке даже написали "Не рвать!" – рассказал сайту "Сегодня" Вадим Кириленко.

Кстати, не так давно реставраторы нашли записку в дверях Художественного музея на улице Грушевского.

Также мы писали, что в Андреевской церкви Киева состоялась первая архиерейская литургия, возглавляемая экзархами Вселенского патриархата.

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