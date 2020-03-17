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В Киеве продезинфицировали общежитие, где жил студент с коронавирусом

17 марта, 15:06

Наталья Руда

Парень жил в общежитии медакадаемии на улице Дашавской

В Киеве спасатели провели санитарную обработку общежития медицинской академии на улице Дашавской в Соломенском районе. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице, в общежитии жил студент, у которого подтвердили инфицирование коронавирусом.

Как ранее сообщал мэр Киева Виталий Кличко, студент контактировал с больной женщиной, умершей от коронавируса в Житомирской области. Он посещал ее с внучкой женщины. Студент находится на лечении в инфекционном отделении Александровской больницы столицы.

По данным спасателей, парень 2001 года рождения с 5 по 10 марта контактировал с родственниками умершей от коронавируса женщины из Радомышля. При этом дезинфекция общежития проводилась 14 марта.

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Как сообщила руководитель пресс-службы департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Наталья Вишневская, врачи характеризуют состояние госпитализированного студента как удовлетворительное.

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"У него сейчас легкий респираторный синдром, есть легкий кашель и першение в горле, но он находится в изоляции и под наблюдением врачей", - цитирует Вишневскую "112 Украина".

Напомним, на данный момент в Киеве зафиксированы два случая заболевания, вызванных коронавирусом. Инфицированы студент и женщина, которая недавно посещала один из курортов Франции.

Также в столице дезинфицируют жилые дома, общественный транспорт, остановки и пешеходные переходы.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Киев карантин коронавирус

Источник: Сегодня

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