В Киеве продолжает холодать: днем обещают всего +18 градусов

Синоптики не прогнозируют в столице дождь, но будет довольно облачно

По народному календарю 17 сентября – Луковый день / Фото: Pixabay

В Киеве во вторник, 17 сентября, температура воздуха продолжит снижаться и станет еще свежее. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Так, днем в столице температура воздуха поднимется до +16...+18 градусов, ночью будет +9...+11 градусов. Синоптики не обещают осадков, однако будет облачно. Такая же погода ожидается и по всей области, при этом в Фастове, Белой Церкви и Мироновке будет днем +17...+19 градусов.

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Ранее новости "Сегодня" узнали у синоптиков, какой ожидается погода в ближайшие три месяца. По прогнозам, сентябрь еще побалует теплом, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым. В частности, первые предвестники зимы в виде сильных холодных дождей возможны уже 7—8 ноября, затем после короткого прояснения они вернутся, но уже с мокрым снегом. После 15-го ноября будет прохладно, вплоть до ночных заморозков. Синоптики прогнозируют, что в конце ноября к нам прорвется холодный атмосферный фронт из Сибири, который принесет морозы и дождь со снегом.

Также недавно сообщалось, что этой осенью Украину ждет хороший урожай. Вместе с тем украинцам прочат дефицит картошки. Специалисты рассказали, нужно ли запасать овощ на зиму:

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