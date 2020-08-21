В Киеве продолжается реставрация Софийского собора: появились новые фото

В Сети опубликовали новые фото реставрационных работ Софийского собора. Снимками в Facebook поделился заместитель директора по реставрационным работам "Софии Киевской" Вадим Кириленко.

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Он уточнил, что работы ведутся на втором участке в западной части центрального нефа собора.

Напомним, в Украину вернулся уникальный артефакт. Национальный заповедник "София Киевская" принял на хранение в свои фонды грамоту Петра I, которую царь прислал Митрополиту Киевскому в начале XVIII века.

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Ранее мы сообщали, что в Киеве реставрировали тысячелетние церковные фрески, к которым с молитвами обращались еще Ярослав Мудрый и Владимир Мономах. Мастера работали под куполом Софийского собора, который, скорее всего, был построен в 1011 году.

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Также новости "Сегодня" писали о реконструкции Пейзажной аллеи в центре Киева. Рабочие расширили проход на Пейзажную аллею со стороны Исторического музея. Теперь киевлянам и многочисленным туристам будет удобно заходить на нее. Новой плиткой вымощена и прогулочная зона, на которой появился красивый орнамент. А вот скульптуры на этой части Пейзажной аллеи остались без ремонта.

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