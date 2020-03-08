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В Киеве проходит марш, посвященный 8 марта: фото, видео

8 марта, 12:04

Сергей Мартынец, Игорь Рец

Перед самым маршем проходили митинги, принесли даже огромные бочки

В центре Киева, на Михайловской площади, люди собрались на "женское шествие", среди которых и феминистский марш к Международному дню борьбы за права женщин, и посвященный 8 марта.

Организаторы шествия призывали общественные организации, представительниц политических партий, всех украинских женщин выйти на марш и солидарно заявить о своем праве бок о бок с мужчинами строить свою страну.

"У нас достаточно знаний и опыта, чтобы разрушить миф о том, что политика – не женское дело. Мы еще раз хотим подчеркнуть, что 8 марта – день борьбы за права женщин", – отмечали организаторы.

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Колонна будет приобщена к общему марша женщин, который начал свое шествие в 12:00 с Михайловской площади.

Как передает корреспондент "Сегодня", еще до старта шествия на Михайловской площади проходили два митинга – марш, который посвящен 8 марта, и марш против абортов, которые организовывают ряд националистических организаций. Активисты поставили бочки, по которым стучали.

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Видео: Игорь Рец

Участников марша, посвященному 8 марта, отдельно оградили полицией.

А тем временем киевлянок оригинально поздравили с 8 марта киевские спасатели, записав клип с песней в стиле известной певицы Jerry Heil. Сотрудники из Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве спели песню "Тревога, отмена".

Также в честь женского праздника в ВСУ запустили оригинальный флешмоб. В 14-й отдельной мехбригаде ВСУ им. князя Романа Великого начали выкладывать фото женщин в форме, объединенные одной темой: "Княжны тоже воюют". Таким образом бойцы решили показать, что Украину защищают на передовой не только мужчины, но и женщины разных возрастов.

Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта

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Киев митинги марш 8 Марта

Источник: Сегодня

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