В Киеве проходит патриотическая акция ко Дню Соборности Украины

С левого берега люди несут желтое полотнище национального флага, а с правого – голубое

Фото: Людмила Князьская-Ханова, Сегодня

В Киеве проходит патриотическая акция ко Дню Соборности Украины Людмила Князьская-Ханова //smm1.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/6ba/80e/5c46ba80e9c28.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/6ba/80e/5c46ba80e9c28.jpg 2019-01-22T08:40:00+02:00 Другие новости С левого берега люди несут желтое полотнище национального флага, а с правого – голубое

В Киеве началась акция ко Дню Соборности Украины. В ней принимают участие несколько сотен людей, которые они идут навстречу друг другу по мосту Патона, передает корреспондент "Сегодня".



























Отмечается, что участники акции несут два полотнища в цветах украинского флага: с левого берега – жёлтое, с правого – голубое. В акции принимают участие люди разного возраста – от самых маленьких, пришедших с родителями, до почтенных пенсионеров.

Возглавляют колонны барабанщики. Они скандируют речевку: "Одна, єдина соборна Україна".

Напомним, президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем Соборности. Акт воссоединения УНР и ЗУНР, по мнению главы государства, стал одной из исторических основ Акта провозглашения независимости Украины.

Как известно, официальный государственный статус День соборности Украины получил в 1999 году после соответствующего указа президента страны Леонида Кучмы. Но и до этого украинцы проводили памятные акции в этот день. Самый яркий пример – 21 января 1990 года, когда жители многих населенных пунктов, взявшись за руки, создали живую непрерывную цепь от Киева до Львова.

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АВТОР: Людмила Князьская-Ханова Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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