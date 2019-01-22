В Киеве проходит патриотическая акция ко Дню Соборности Украины
С левого берега люди несут желтое полотнище национального флага, а с правого – голубое
В Киеве началась акция ко Дню Соборности Украины. В ней принимают участие несколько сотен людей, которые они идут навстречу друг другу по мосту Патона, передает корреспондент "Сегодня".
Отмечается, что участники акции несут два полотнища в цветах украинского флага: с левого берега – жёлтое, с правого – голубое. В акции принимают участие люди разного возраста – от самых маленьких, пришедших с родителями, до почтенных пенсионеров.
Возглавляют колонны барабанщики. Они скандируют речевку: "Одна, єдина соборна Україна".
Напомним, президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем Соборности. Акт воссоединения УНР и ЗУНР, по мнению главы государства, стал одной из исторических основ Акта провозглашения независимости Украины.
Как известно, официальный государственный статус День соборности Украины получил в 1999 году после соответствующего указа президента страны Леонида Кучмы. Но и до этого украинцы проводили памятные акции в этот день. Самый яркий пример – 21 января 1990 года, когда жители многих населенных пунктов, взявшись за руки, создали живую непрерывную цепь от Киева до Львова.
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