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В Киеве проходит патриотическая акция ко Дню Соборности Украины

Сегодня, 08:40

С левого берега люди несут желтое полотнище национального флага, а с правого – голубое

Фото: Людмила Князьская-Ханова, Сегодня
В Киеве проходит патриотическая акция ко Дню Соборности Украины //smm1.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/6ba/80e/5c46ba80e9c28.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/6ba/80e/5c46ba80e9c28.jpg Другие новости С левого берега люди несут желтое полотнище национального флага, а с правого – голубое

В Киеве началась акция ко Дню Соборности Украины. В ней принимают участие несколько сотен людей, которые они идут навстречу друг другу по мосту Патона, передает корреспондент "Сегодня".

Отмечается, что участники акции несут два полотнища в цветах украинского флага: с левого берега – жёлтое, с правого – голубое. В акции принимают участие люди разного возраста – от самых маленьких, пришедших с родителями, до почтенных пенсионеров.

Возглавляют колонны барабанщики. Они скандируют речевку: "Одна, єдина соборна Україна".

Напомним, президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем Соборности. Акт воссоединения УНР и ЗУНР, по мнению главы государства, стал одной из исторических основ Акта провозглашения независимости Украины.

Как известно, официальный государственный статус День соборности Украины получил в 1999 году после соответствующего указа президента страны Леонида Кучмы. Но и до этого украинцы проводили памятные акции в этот день. Самый яркий пример – 21 января 1990 года, когда жители многих населенных пунктов, взявшись за руки, создали живую непрерывную цепь от Киева до Львова.

Киев, праздник, флаг, день соборности, флаг украины, патриотическая акция

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АВТОР:

Людмила Князьская-Ханова

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