В Киеве проходит выставка о жизни бойцов, которые вернулись с войны на Востоке

В проекте "Прикосновение" – истории военных, их семей и опыт преодоления трудностей адаптации

Фото: Юлия Вустилка-Смирнова.

В столичном Veteran Hub открылась фотовыставка проекта "Прикосновение" ("Дотик"), который рассказывает семь историй жизни бойцов, вернувшихся с войны на Востоке, и их семей. По словам организаторов, целью было показать историю возвращения с войны равноценно – со стороны тех, кто встречает и тех, кто возвращается.

"Близкие военных дома переживают собственный, абсолютно самостоятельный опыт войны: со страхом от "абонент не может принять ваш звонок", многочисленными комментариями соседей и включенными новостями на кухне", – говорит Ивона Костина, председатель правления Veteran Hub.

В рамках проекта семь разных семей рассказали о том, как выстраивались их отношения после разлуки, плена, ранений и долгих месяцев военной службы, и как удалось победить страхи и тяжелые воспоминания, которые оставляет война. Прочитать их истории можно перейдя по QR-кодам, размещенных внизу плакатов с фото.

































Автор потретов, фотограф Никита Завилинский, делал их во время интервью. "Мы ставили своей целью показать эволюцию отношений внутри супругов после возвращения с войны", – говорит он.

За пять лет более 361 000 украинских военных приняли участие в противостоянии российской агрессии на Востоке страны. Большинство из них вернулись к гражданской жизни, хотя есть и те, кто продолжает службу по контракту. Ветераны говорят, что человек, который вернулся с войны, должен заново строить отношения с любимыми, детьми и собственным окружением. Их новый опыт требует осмысления и адаптации к гражданской жизни.

"Иногда кажется, что история войны заканчивается, как в кино: встреча на перроне и длинные объятия, далее – титры и музыка. Однако, семьям военных момент встречи часто похож на новое знакомство. После него еще нужно привыкнуть к изменениям друг друга", – рассказали организаторы.

Ранее в Национальном художественном музее Украины решили создать серию коллажей, где персонажей известных картин из коллекции НМХУ "вывели" на улицы столицы.

А в мае в Кропивницком прошла выставка, посвященная украинским морякам, которых захватили россияне в Керченском проливе. Идея принадлежит семье младшего из моряков – Андрея Эйдера.

На картинах россияне захватывают украинские корабли. Художники из разных городов изобразили свои версии событий в Керченском проливе. 24 картины. Ровно столько пленных моряков.

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