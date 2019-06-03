В Киеве прошел цветной забег: участники бежали и бросались красками
На марафоне собирали средства на лечение детей с тежелыми заболеваниями
Вчера в центре Киева состоялся шестой благотворительный цветной забег Kyiv color run, где собирали средства на лечение детей с тежелыми заболеваниями.
Три тысячи людей собрались около 8 утра на Троицкой площади для забега на две дистанции: 3 и 6 километров по улице Большой Васильковской. Всем участникам марафона выдали белые футболки и пакеты с яркими красками холи всех цветов радуги.
По маршруту забега были расставлены несколько точек с волонтерами, которые разбрасывали краску на бегунов (ее высыпали две тонны). Участие в забеге стоило от 350 до 650 гривен.
Не так давно в Киеве прошел винный забег – не пути бегунов было несколько остановок для "подзарядки" бокалов. Главным условием марафона было добежать до финиша и не расплескать вино.
Также в Харькове прошел VI Харьковский Международный марафон. Как сообщили в мэрии, по центральным улицам города пробежало около 11 000 спортсменов, среди которых были представители 18 стран, среди которых Германия, Кения, Греция, США, Саудовская Аравия, Турция, Марокко.
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