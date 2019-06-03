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В Киеве прошел цветной забег: участники бежали и бросались красками

3 июня, 13:12

На марафоне собирали средства на лечение детей с тежелыми заболеваниями

Фото: Lytvynenko Sveta/Facebook
Фото: Lytvynenko Sveta/Facebook.

Вчера в центре Киева состоялся шестой благотворительный цветной забег Kyiv color run, где собирали средства на лечение детей с тежелыми заболеваниями.

Три тысячи людей собрались около 8 утра на Троицкой площади для забега на две дистанции: 3 и 6 километров по улице Большой Васильковской. Всем участникам марафона выдали белые футболки и пакеты с яркими красками холи всех цветов радуги.

По маршруту забега были расставлены несколько точек с волонтерами, которые разбрасывали краску на бегунов (ее высыпали две тонны). Участие в забеге стоило от 350 до 650 гривен. 

Не так давно в Киеве прошел винный забег – не пути бегунов было несколько остановок для "подзарядки" бокалов. Главным условием марафона было добежать до финиша и не расплескать вино. 

Также в Харькове прошел VI Харьковский Международный марафон. Как сообщили в мэрии, по центральным улицам города пробежало около 11 000 спортсменов, среди которых были представители 18 стран, среди которых Германия, Кения, Греция, США, Саудовская Аравия, Турция, Марокко.


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Тег Киев, благотворительность, забег

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АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

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