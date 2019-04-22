В Киеве прошел необычный винный забег

Участники забега должны были добежать до финиша, не расплескав вино

В Киеве прошел винный забег – не пути бегунов было несколько остановок для "подзарядки" бокалов. Главным условием марафона было добежать до финиша и не расплескать вино. За необычной эстафетой наблюдали журналисты "Сегодня".

"Решил взять эту иву и немного драйва дать на старте. И тем более, лайтово отдохнуть, расслабиться", – рассказал участник забега Антон Паламарчук.

Массовый забег начался после общей разминки под музыку. Длина такого забега – пять километров, которые бегуны преодолевают за 25-30 минут. За это время есть пять остановок, на которых наливают в бокалы вино.

"Для этой тренировки вставала каждый день утром около трех недель и бегала в любую погоду", – рассказала участница Любовь Хоролец.

При этом участники соревнуются не только на скорость и выносливость, но и на необычность, так как на финише выбирают и оригинальный костюм бегунов, поэтому на старте можно увидеть медсестер, зверей и даже мумий.

За первое место в забеге полагался приз – три ящика вина.

Организатор винного забега Алина Мельчуцкая отметила, что целью мероприятия является знакомство участников с украинскими виноделами в первую очередь.

Всем бегунам, преодолевших дистанцию, вручили медали и подарки. Но самое важное, говорят участники, полученный пыл.

Ранее мы сообщали, что в Харькове прошел VI Харьковский Международный марафон. Как сообщили в мэрии, по центральным улицам города пробежало около 11 000 спортсменов, среди которых были представители 18 стран, среди которых Германия, Кения, Греция, США, Саудовская Аравия, Турция, Марокко.

Также велосипедисты из разных стран мира прибыли в Одессу на традиционное велоралли, приуроченное к 75-й годовщине освобождения города во время Второй мировой войны.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве прошел необычный винный забег". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"