В Киеве прошел Седьмой форум "Бизнес и Университет"

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В Киеве состоялся национальный форум "Бизнес и Университет" – представители международных компаний, общественных организаций, руководители и преподаватели вузов обсуждали новые вызовы для университетов и работодателей, какие специалисты нужны, и кто их должен выпускать.

Этот форум собрался уже в седьмой раз, и его тема – работа будущего. Ведь людей все чаще заменяют роботы, и уже через три года, утверждают специалисты, в мире исчезнет около 75 миллионов рабочих мест и появятся новые специальности.

"Ми видим, что есть несколько вызовов, с которыми им необходимо сегодня бороться. Во-первых, это программы, которые соответствуют ожиданиям бизнеса, во-вторых – это фокус на мягкие навыки 21 века, которые включают аналитическое мышление, работу в команде, решение комплексных задач", – сказала Марина Сапрыкина, основательница форуму "Бизнес и Университеты".

"С одной стороны, ничего не изменилось, работодатели и десять, и пятнадцать лет назад хотели видеть работающих эффективно сотрудников. С другой стороны, поменялось все: поменялись подходы, поменялись профессии. Мы хотим получать готовых профессионалов. Именно поэтому такие мероприятия как сегодня, они помогают пообщаться с вузами непосредственно озвучить свои требования", – уверен Евгений Бондаренко, директор по управлению персоналом "Медиа-Группы Украина".

Напомним, ранее в столице Украины стартовал Киевский международный экономический форум, на открытии которого показали впечатляющую футуристическую презентацию о положении дел в мировой экономике и роли Украины в ней.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Украины первым выступил на открытии Киевского международного экономического форума. Владимир Зеленский заявил, что Украина – один из наиболее привлекательных стартапов в мире, что наша страна – это алмаз, требующий огранки из внутренних реформ и внешних инвестиций.

Киевский международный экономический форум — постоянная площадка для формирования стратегии экономического развития Украины. Ежегодно форум собирает около 2000 гостей и докладчиков из более чем 30 стран для создания комплексных стратегий модернизации бизнеса с акцентом на адаптивность и инновации.

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