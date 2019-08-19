В Киеве прошла первая репетиция Марша ко Дню Независимости

Фото: Антон Колумберт

В Киеве в воскресенье, 18-го августа, состоялась первая репетиция Марша ко Дню Независимости Украины: организаторы определили временные рамки события и согласовали маршрут. Об этом сообщает 5 канал.

Отмечается, что сегодня Марш репетировали стюарды – около 100 лиц, отвечающих за движение всех участников.

Марш начнется в 11 часов, 20 блоков по 12 человек пойдут от парка Шевченко, через Бессарабскую площадь выйдут на Крещатик и Майдан Независимости, затем направятся к Михайловскому собору, где примут участие в молебне. Закончиться Шествие должно в 13:00.

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"Будет заполнена вся площадь напротив красного корпуса университета Шевченко. Это именно те, кто будут идти в "коробочках". А все остальные будут идти за ними и мы не представляем, сколько это будет людей, потому что только зарегистрировались уже 9 тысяч участников. Тайминг у нас прописан и мы укладываемся в 13:00", - рассказывает председатель ОО "Ветеранское братство" при министерстве ветеранов Украины Дмитрий Шатровський.

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Сообщается, что сначала в колоне будут идти семьи погибших в АТО, после них раненые, потом члены семей Небесной Сотни, затем ветераны и отдельно духовенство.

Организаторы уже согласовали с полицией и городскими властями сценарий мероприятия. Правоохранители будут следить за порядком во время события, в начале марша установят электронные рамки.

Напомним, если вы остаетесь в столице и не знаете, куда пойти на День Независимости – посмотрите афишу мероприятий в этот день.

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