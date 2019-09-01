В Киеве прошли соревнования по рыбной ловле среди инвалидов

В умении рыбачить соревновались люди, прикованные к инвалидным коляскам. Азарт победы и большая конкуренция создали атмосферу спортивных соревнований.

Ведра с прикормом для рыбы, мотыли и опарыши, расфасованные в баночки. В ряд стоят удочки на любой вкус. В канун осени ярые рыбаки вот уже в одиннадцатый раз соревнуются в ловкости.

"Один раз только пропустил, а так все разы здесь был. Был где-то третьим, четвертым, восьмым, когда как, но с большим удовольствием еду, даже дрожу от того, что восторг будет такой от ловли", – делится Игорь Григорьев, участник чемпионата по спортивной рыбной ловле "Остров надежды".

Из своих 85-ти лет мужчина последние 52 прикован к коляске. Чемпион Европы по мотокроссу и бронзовый призер мира времен СССР, после неудачного приземления и перелома позвоночника – не ходит. И интерес к жизни не потерял и делится с "Сегодня" планами на нынешний рыбный чемпионат.

"Намерен выиграть, а иначе зачем ехать", – делится он.

Есть среди участников чемпионата и новички.

"До травмы как-то не было времени, а после травмы первый раз вытащили", – рассказывает Константин Архангельский, участник чемпионата по спортивной рыбной ловле "Остров надежды".

После жеребьевки отправляются на позиции. Сначала прикорм, а уже по свистку профессионального судьи, закидывают удочки. На все – три часа. За нарушение – наказание.

А вот повезло ли участникам и кому больше, решает экспертное жюри.

После финального свистка судьи рыбу взвешивают, здесь важен каждый грамм. Подсчитывают результаты и готовы объявить победителя.

Но без наград не остался никто, говорят организаторы, кроме денежных призов, кубков и медалей участники получили ценное общения и реабилитацию.

"В этом году приехали новые участники, маленькие дети, которые увидят людей, которые создали себя, сидя в инвалидной коляске, и вообще у нас мероприятие такое - социальная реабилитация людей. Вот и все", – говорит Александр Пустовойт, организатор.

В этом году чемпион Игорь Григорьев такого результата не ожидал, признается – победить помогла прежде всего вера в свои силы. А еще говорит – счастливчик, потому что именно "Сегодня" подошли к нему перед началом соревнований.

Ранее, журналисты "Сегодня" выяснили сколько стоит удовольствие порыбачить на обустроенных озерах и прудах, и где можно поймать рыбку абсолютно бесплатно в Черкасской области.

Также участники АТО соревновались в спортивной рыбалке под Киевом. Соревнования проходили в двух категориях – самый большой улов и самая большая рыба.

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