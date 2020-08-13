В Киеве протестующие вкладчики "Укрбуда" перекрыли Воздухофлотский проспект (видео)

В Киеве в четверг, 13 августа, митингующие под зданием Министерства обороны вкладчики "Укрбуда" перекрыли проезд на Воздухофлотском проспекте.

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Движение на важной магистрали в столице усложнено.

Видео: PavlovskyNews

Протестующие в громкоговорители попросили прощение у столичных водителей, однако на проспекте уже собралась огромная пробка.

Видео: KIEVMAP

Согласно данным Google Maps, заторы тянутся до проспекта Победы.

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До перекрытия проезжей люди митинговали у стен Министерства обороны, требуя от ведомства разблокировать строительство объектов "Укрбуда", подписав ряд соответствующих договоров. Участники акции разбросали у центрального входа на территорию Минобороны монеты, а также разложили детские игрушки. Также они били в бочки и жгли файеры.

Напомним, в прошлом году одна из крупнейших киевских девелоперских компаний "Укрбуд", экс-президент которой Максим Микитась подозревается в организации коррупционной сделки с недвижимостью для бойцов Нацгвардии, остановила строительство домов для 13 тысяч семей. После громкого скандала "Киевгорстрой" принял ряд объектов "Укрбуда" для завершения строительства жилых домов, однако в нескольких ЖК стороной договоров выступает и Минобороны.

Ранее инвесторы "Укрбуда" приносили под Офис президента комнатные тапочки:

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