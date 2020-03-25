В Киеве провели сложную операцию пациенту с подозрением на коронавирус (видео)

В столицном Институте Сердца врачи провели сверхсложную операцию человеку, у которого подозревают заражение коронавирусом.

"Пневмония – самое страшное осложнение коронавируса. Пациент находился в одной их инфекционных больниц в критическом состоянии с насышением крови кислородом менее 70%. Для перевозки в институт Сердца мы были вынуждены подключить его к ЭКМО прямо в палате инфекционной больницы и везти к себе в клинику своей "скорой" на искусственном кровообращении", – сообщил Борис Тодуров, глава Института Сердца, на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что врачам удалось стабилизировать состояние больного, но победу праздновать рано.

"Впереди минимум 3-4 недели напряжённой работы. Просим о технической поддержке. Подробности в видео", – сообщил глава Института Сердца.

Отметим, коронавирус продолжает распространяться по Украине. Однако, врачи объясняют: минимизировать риски подхватить инфекцию – вовсе не сложно.

"Если говорить о коронавирусе, то важнейшие шаги, которые мы должны сделать – это вакцинация и изоляция. Бояться не нужно, мы уже работали с коронавирусом в 2003. Тогда это был тяжелый острый респираторный синдром (SARS), который локализован. Но нужно понимать, что вирусные болезни – это микроорганизмы способные к мутации", – рассказала заведующая инфекционным отделением Гощанской центральной районной больницы Любовь Мандина.

Врач отметила, что скорее всего 80% населения переболеет коронавирусом, но это пройдет легко. Часть зараженных и вовсе могут и не заметить болезнь.

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Видео: Facebook

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