Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,77
30,11

В Киеве провели сложную операцию пациенту с подозрением на коронавирус (видео)

25 марта, 10:13

Мила Князьская-Ханова

Врачи просят о технической помощи в выхаживании пациента

В столицном Институте Сердца врачи провели сверхсложную операцию человеку, у которого подозревают заражение коронавирусом.

"Пневмония – самое страшное осложнение коронавируса. Пациент находился в одной их инфекционных больниц в критическом состоянии с насышением крови кислородом менее 70%. Для перевозки в институт Сердца мы были вынуждены подключить его к ЭКМО прямо в палате инфекционной больницы и везти к себе в клинику своей "скорой" на искусственном кровообращении", – сообщил Борис Тодуров, глава Института Сердца, на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что врачам удалось стабилизировать состояние больного, но победу праздновать рано.

"Впереди минимум 3-4 недели напряжённой работы. Просим о технической поддержке. Подробности в видео", – сообщил глава Института Сердца.

В тренде
Транспорт для избранных: у Кличко объяснили, как получить спецбилеты на проезд в Киеве

Отметим, коронавирус продолжает распространяться по Украине. Однако, врачи объясняют: минимизировать риски подхватить инфекцию – вовсе не сложно.

"Если говорить о коронавирусе, то важнейшие шаги, которые мы должны сделать – это вакцинация и изоляция. Бояться не нужно, мы уже работали с коронавирусом в 2003. Тогда это был тяжелый острый респираторный синдром (SARS), который локализован. Но нужно понимать, что вирусные болезни – это микроорганизмы способные к мутации", – рассказала заведующая инфекционным отделением Гощанской центральной районной больницы Любовь Мандина.

Врач отметила, что скорее всего 80% населения переболеет коронавирусом, но это пройдет легко. Часть зараженных и вовсе могут и не заметить болезнь.

Реклама

Видео: Facebook

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

больницы врачи заражение пациент Борис Тодуров институт сердца

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве из-за карантина закрывают ТЦ, рестораны, кафе и спортзалы (видео)
В Киеве из-за карантина закрывают ТЦ, рестораны, кафе и спортзалы (видео)Другие новости
Количество зараженных коронавирусом в Киеве возросло
Количество зараженных коронавирусом в Киеве возрослоДругие новости
Власти Киева вводят новые методы борьбы с коронавирусом: подробности
Власти Киева вводят новые методы борьбы с коронавирусом: подробностиДругие новости
"Не более одного на 10 "квадратов": в Киеве вводятся ограничения при посещении магазинов и аптекДругие новости
Карантин в Киеве: в городе хотят снизить плату за аренду коммунального имущества
Карантин в Киеве: в городе хотят снизить плату за аренду коммунального имуществаДругие новости
Карантин из-за коронавируса в Киевской области: что уже закрыли и что будет работать
Карантин из-за коронавируса в Киевской области: что уже закрыли и что будет работатьВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...