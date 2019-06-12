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В Киеве провели учения из-за массовых "минирований"

12 июня, 16:49

Учения проводили спасатели и правоохранители


В Киеве прошли совместные учения полицейских и спасателей. Их провели в связи с участившимися сообщениями о минировании зданий в столице. Как прошли учения, узнавали журналисты "Сегодня".

В этом году по сравнению с прошлым в среднем на 20% увеличилось число сообщений о минировании. Поэтому и было принято решение провести совместные учения правоохранителей и спасателей. Так, было разыграно две ситуации. В первой – нашли мину времен Второй Мировой войны. Место находки огородили лентой, взрывное устройство изъяли. Такие снаряды находят часто. Последний нашли несколько недель назад под Киевом.

"В Старых Петровцах буквально две недели назад две единицы такие (нашли – ред.)", – рассказал спасатель.

Второй сценарий на учениях – минирование авто. Так, владелец внедорожника обнаружил подозрительный предмет под своей машиной. Первым к взрывчатке подходит сапер. Он ставит специальное рентгеновское устройство. Затем к машине подъезжает работ. Его задача – отвезти бомбу как можно дальше, но перед этим ее просвечивают рентгеном, чтобы знать, что внутри. Робот может поднять до 20 килограммов.

Также показали, какими бывают взрывные устройства, которые обнаруживают спасатели. Чаще всего – в зоне ООС.

Не так давно также мы писали, что в Киеве несколько раз "минировали" аэропорт "Киев" ("Жуляны"). Также дважды полиция получала сообщения об угрозах взрыва в зданиях Верховной Рады, Кабинета министров. Вместе с тем также поступают сообщения о минировании и жилых домов. Один из таких случаев недавно был в Святошинском районе.


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Тег Киев, минирование, учения

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Сегодня

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