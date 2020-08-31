В Киеве проверяют на коронавирус канализации

В Киеве пробы сточных вод, отобранные на выходе из столичных водопроводных станций, проверяют на наличие коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Киевводоканал.
Как рассказали в ведомстве, они ежедневно отбирают и изучают пробы на выходе водопроводных станций Киева и еще в 35 точках города.
"Ни в одной из проанализированных проб, как в неочищенных, так и в очищенных водах, не выявили COVID-19", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что всего в течение июля – августа было отобрано 30 образцов сточных вод в пяти городах Украины. Там также не нашли вируса.
Кроме того, Киевводоканал на своей странице в Facebook сообщил, что открыт к сотрудничеству с исследовательскими центрами и организациями и готов участвовать в любых исследованиях, которые помогут в борьбе с короновирусной инфекцией.
Ранее китайские исследователи заявили, что коронавирус может передаваться через канализационные трубы.
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