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В Киеве проверяют на коронавирус канализации

31 августа, 20:56

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В июле - августе было отобрано 30 образцов сточных вод в пяти городах Украины

В Киеве пробы сточных вод, отобранные на выходе из столичных водопроводных станций, проверяют на наличие коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Киевводоканал.

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Как рассказали в ведомстве, они ежедневно отбирают и изучают пробы на выходе водопроводных станций Киева и еще в 35 точках города.

"Ни в одной из проанализированных проб, как в неочищенных, так и в очищенных водах, не выявили COVID-19", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что всего в течение июля – августа было отобрано 30 образцов сточных вод в пяти городах Украины. Там также не нашли вируса.

Кроме того, Киевводоканал на своей странице в Facebook сообщил, что открыт к сотрудничеству с исследовательскими центрами и организациями и готов участвовать в любых исследованиях, которые помогут в борьбе с короновирусной инфекцией.

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Ранее китайские исследователи заявили, что коронавирус может передаваться через канализационные трубы.

Мы также сообщали, что в Индонезии зафиксировали вспышку коронавируса, вызванную новым штаммом. Ученые говорят, что мутировавший вирус заразнее обычного в 10 раз.

О том, как будет организована учеба в школах во время карантина, смотрите в сюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев канализация коронавирус анализ COVID-19
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