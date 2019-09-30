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В Киеве пройдет Kyiv Smart City Forum

30 сентября, 14:04

В столице обсудят развитие «умной» городской среды

Фото: КГГА

Фото: КГГА

1 октября в столице состоится Kyiv Smart City Forum 2019, где будут обсуждать передовые инновационные стратегии и технологии в городской инфраструктуре, сообщает КГГА.

Более 3000 участников соберутся на одной платформе, чтобы обсудить тенденции развития "умной" городской среды. Событие посвящено smart-технологиям и инновационным решениям, развивающие города в Украине и мире. Участники прослушают доклады более 60 украинских и международных экспертов.

"Представители власти и общественности, предприниматели, эксперты и урбанисты объединятся вместе, чтобы обменяться опытом, поделиться лучшими практиками, а также откроют новые пути для сотрудничества", – рассказали организаторы.

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Ознакомиться с подробной программой Kyiv Smart City Forum 2019, который будет включать 8 секций и выступления в формате Short Talks, можно по ссылке: http://bit.ly/2Kc1LZb.

Место проведения: КВЦ "Парковый", Парковая дорога, 16-А. Начало – в 9:30.

Напомним, в рамках форума состоится первый турнир Kyiv Smart City Cup. Геймеров приглашают сразиться в соревновании по Counter-Strike: Global Offensive и выиграть призовой фонд в размере 100 тыс грн.

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технологии Киев КГГА тенденции Smart City Kyiv Smart City

Источник: Сегодня

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