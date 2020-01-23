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В Киеве пройдет масштабная реконструкция боя за завод "Арсенал"

23 января, 16:53

Мероприятие пройдет к годовщине боя под Крутами

Фото: Facebook

Фото: Facebook

В Киеве 25 января в 16:00 к годовщине боя под Крутами на Арсенальной площади же в четвертый раз пройдет зрелищная масштабная реконструкция боя за завод "Арсенал". Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В мероприятии примут участие реконструкторы в аутентичном военной форме, а "воевать" будут пушками, винтовками и пулеметами тех времен. Во время боя будут использовать холостые патроны.

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Вход свободный.

Напомним, бой за завод "Арсенал" проходил в январе 1918 года между войсками УНР и пророссийскими большевиками и был одним из ключевых. Бой за завод "Арсенал" длился несколько дней и был победным для Украины.

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Отметим, что 29 января состоялся также легендарный бой под Крутами и в Украине в эту дату отмечается День памяти Героев Крут – киевских студентов, участников боя с большевистской армией.

Ранее сообщалось, что в Киеве на фасаде Военного института телекоммуникаций и информатизации Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт" установлена мемориальная доска, посвященная подвигу студентов-героев Крут.

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Киев реконструкция арсенал бой под крутами

Источник: Сегодня

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