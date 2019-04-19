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В Киеве пройдет масштабная толока во всех районах

Сегодня, 16:48

Субботник пройдет во всех районах города, к нему могут присоединиться все желающие

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В эту субботу, 20 апреля, в 10:00 в Киеве стартует самая масштабная весенняя толока, посвященная Дню окружающей среды. В этот день усилиями городских служб, общественных организаций, коммерческих структур планируют убрать более 30 локаций.

Как сообщает пресс-служба КГГА, во время толоки будут убирать стихийные свалки, высаживать деревья и кусты, к ней могут присоединиться все желающие.

Толоки будут проходить в каждом районе столицы – в парках и скверах, на брошенных территориях, у водоемов и др. Все участники будут обеспечены инвентарем и перчатками.

Напомним, месяц назад в Киеве убирали побережье Труханова острова, являющегося одним из любимых мест отдыха горожан.


Отметим, что с приходом весны в Киеве снова заговорили об угрозе оползней. Жители домов на Кловском спуске бьют тревогу, что их дома уходят под землю. Проблемы жилых домов на Кловском тянутся уже много лет. Особенно проблемный участок возле домов на улице Мечникова 7-а, 7-б, и Марьяненко, 14. Четыре года назад возле этих зданий произошел оползень, который вырвал деревья с корнями и снес гаражи. А в конце прошлого года местных жителей напугало скопление рабочих и техники возле этих зданий. Они обеспокоились, что это очередная стройка, ведь вокруг идет возведение новых ЖК. Но оказалось, что застройщики начали работы по спасению склона.

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Тег Киев, уборка, толока

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