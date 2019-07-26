В Киеве пройдет велопарад девушек

Участницы соберутся возле Оперного театра и проедут по центру города

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

В субботу днем, с 16:00 до 19:30, в столице пройдет велопарад девушек — KyivCycleChic 2019. Участницы соберутся возле Оперного театра и проедут по центру города по двум маршрутам длиной в 5 и 11 километров с финишем на Пейзажной аллее.

Участницы будут двигаться колоннами по крайней правой полосе движения, без перекрытия движения транспорта.

Напомним, в Киеве сотрудников КП "Киевреклама" пересадили с 26 июня на велосипеды. За каждым инспектором закреплен определенный район, а рекламных средств, установленных с нарушением норм, в Киеве около 60 тыс. (из них большинство – вывески, их насчитывается около 26 твсяч, баннеров – 17 тысяч, другая фасадная реклама – около шести тысяч).

Напомним, весной в Киеве открылись 33 площадки городского велопроката. Для того, чтобы воспользоваться услугой, нужно скачать на мобильный телефон приложение и пройти платную регистрацию (30 грн). Для того, чтобы взять велосипед на площадке, нужно поднести свой смартфон к QR-коду на двухколеснике, выбрать абонемент и нажать на кнопку "Начать прокат". После этого можно кататься по городу. Стоимость аренды за каждые полчаса составляет 30 гривен. Для долгосрочного проката предусмотрены абонентские программы – на месяц и велосезон (до первого снега). Месячный абонемент стоит 499 гривен (раньше 399), а сезонный – 1299 гривен (раньше 800).

В 2018 году в Киеве работали 30 велопрокатных станций. Несмотря на предупреждения, велосипеды несколько раз портили и даже пытались воровать. Так, мужчина взял прокатный велосипед и нес на плечах 400 м, пока его не увидели прохожие и не обратились в полицию. Преступнику грозит от пять до восьми лет лишения свободы.

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