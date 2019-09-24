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В Киеве пройдут городские соревнования для геймеров: победители получат 100 тысяч гривен

24 сентября, 18:22

Первый городской турнир по Counter-Strike: Global Offensive пройдет 1 октября

Киберспорт принес ФИФА 600 миллионов долларов за четыре года

Киберспорт принес ФИФА 600 миллионов долларов за четыре года / Фото: Getty Images

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В Киеве 1 октября состоится первый турнир Kyiv Smart City Cup. Геймеров приглашают сразиться в соревновании по Counter-Strike: Global Offensive и выиграть призовой фонд в размере 100 тыс грн, сообщает платформа Kyiv Smart City.

По словам организаторов, турнир проводят для популяризации и развития компьютерного гейминга в Украине и официального признания киберспорта наряду с другими спортивными дисциплинами.

"Киберспорт – второй по популярности вид спорта в мире после футбола и катализатор развития новой экономики города", – сообщают они.

Отборочные турниры будут проходить 24-25 сентября с 17:00 в формате командного зачета 5х5 на платформе Faceit.com. Две лучшие команды попадут в финал, где смогут побороться за первенство и денежную награду – 100 000 грн.

Регистрация на сайте турнира – http://www.ksccup2019.com.

Финальные соревнования стартует 1 октября в 10:00 в КВЦ "Парковый" в рамках Kyiv Smart City Forum (3-й этаж, Parimatch Champion Hall).

Напомним, новости "Сегодня" рассказывали, как около 20 лет назад украинцы были охвачены новой модой под названием компьютерные клубы. Особой популярностью пользовались они у подростков, готовых сутками напролет играть в игры, тратя на это все свои карманные деньги. Тогда геймеры-любители и представить себе не могли, что спустя несколько лет в Киеве пройдет международный чемпионат по киберспорту, а достижения украинских геймеров попадут в Книгу рекордов Гиннесса.

Журналисты "Сегодня" пообщались с профессиональными игроками и узнали, в какие игры "шпилили" предшественники современных киберспортсменов, как захудалые компьютерные клубы переросли в спортивные арены и как стать известным геймером с миллионными призовыми.

Как сообщалось, ФИФА заработала на киберспорте больше, чем на чемпионате мира-2018.

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Источник: Сегодня

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