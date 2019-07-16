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В Киеве пройдут сельскохозяйственные ярмарки: где купить недорогие продукты

16 июля, 09:26

Торги, как обычно, пройдут во всех районах города

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Киеве с 16 по 21 июля пройдут сезонные продуктовые ярмарки во всех районах столицы. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Ярмарки пройдут:

16 июля (вторник):

  • в Голосеевском районе – просп. Науки, 88, ул. Владимирская, 80-86;
  • в Дарницком районе – ул. Евгения Харченко, 41-47, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"), пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;
  • в Деснянском районе – ул. Электротехническая (от заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 18,10, 26, 28, и с другой стороны от – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Электротехническая 2-А, напротив центрального входа рынков "Горизонт-2000" и "Глория-Т");
  • в Днепровском районе – ул. Ивана Микитенко, 21-27;
  • в Подольском районе – ул. Оболонская, 23-35.

17 июля (среда):

  • в Голосеевском районе – Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевская), ул. Демеевская, 45-47;
  • в Дарницком районе – просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"), пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;
  • в Деснянском районе – ул. Электротехническая (от заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 18,10, 26, 28, и с другой стороны от – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; эЭлектротехническая 2-А, напротив центрального входа рынков "Горизонт-2000" и "Глория-Т");
  • в Днепровском районе – просп. Соборности, 2-20;
  • в Подольском районе – просп. Правды, 5-11.

18 июля (четверг):

  • в Голосеевском районе – ул. Новопироговская, 25, ул. Колпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича), ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской);
  • в Дарницком районе – просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"), пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;
  • в Деснянском районе – ул. Электротехническая (от заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 18,10, 26, 28, и с другой стороны от – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; электротехническая 2-А, напротив центрального входа рынков "Горизонт-2000" и "Глория-Т");
  • в Днепровском районе – б-р Перова, 8-10, просп. Генерала Ватутина, 12-А;
  • в Подольском районе – ул. Оболонская, 23-35.

19 июля (пятница):

  • в Голосеевском районе – порсп. Голосеевский, 116, просп. Академика Глушкова, 25-53;
  • в Дарницком районе – просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"), пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;
  • в Деснянском районе – ул. Электротехническая (от заправки WOG – 2, 4б, 6, 16, 18,10, 26, 28, и с другой стороны от – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Электротехническая 2 А, напротив центрального входа рынков "Горизонт-2000" и "Глория-Т"); ул. Шолом Алейхема (в пределах улиц Милютенко и Кубанской Украины);
  • в Днепровском районе – ул. Гродненская, 1/35-17-А, ул. Алматинская, 64-74;
  • в Подольском районе – ул. Полковая, 72;
  • в Соломенском районе – ул. Керченская (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна) ул. Филиппа Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской).

20 июля (суббота):

  • в Дарницком районе – пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки");
  • в Деснянском районе – ул. Электротехническая (от заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 18, 10, 26, 28, и с другой стороны от – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Электротехническая 2-А, напротив центрального входа рынков "Горизонт-2000" и "Глория-Т").

21 июля (воскресенье):

  • в Дарницком районе – пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки");
  • в Деснянском районе – ул. Электротехническая (от заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 18, 10, 26, 28, и с другой стороны от – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Электротехническая 2-А, напротив центрального входа рынков "Горизонт-2000" и "Глория-Т");
  • в Днепровском районе – ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской).

Традиционные ярмарки пройдут: 

20 июля (суббота):

  • в Голосеевском районе – ул. Паньковская; ул. Голосеевская, 4-10;
  • в Дарницком районе – ул. Ревуцкого;
  • в Деснянском районе – ул. Лесковская (в пределах улиц Милославской и Радунской) ул. Марины Цветаевой (в пределах ул. Николая Закревского и просп. Владимира Маяковского)
  • в Днепровском районе – б-р Амвросия Бучмы, 2-10;
  • в Оболонском районе – ул. Петра Калнышевского, 1-5;
  • в Подольском районе – ул. Степана Бандеры (около Куреневского парка);
  • в Соломенском районе – ул. Героев Севастополя, 42 (в пределах улиц Михаила Донца и Героев Севастополя, 35А)
  • в Шевченковском районе – ул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

21 июля (воскресенье):

  • в Голосеевском районе – ул. Маршала Конева (в пределах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна).

Напомним, в течение первого месяца лета уже было установлено несколько температурных рекордов. В частности, зафиксировали несколько самых жарких за столетнюю историю наблюдений ночей. На фоне установившейся в Украине жары крупные тепличные комбинаты повысили отпускные цены на помидоры.

В июне журналисты "Сегодня" проверили, как идет торговля на стихийных рынках:


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Тег продукты, Киев, ярмарки

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