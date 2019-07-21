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В Киеве пьяный мужчина порвал бюллетень на избирательном участке

21 июля, 14:16

Хулигану грозит административный арест на срок до 15 суток

Фото: AFP

В Дарницком районе столицы нетрезвый мужчина повредил бюллетень. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.

"В полицию обратилась председатель участковой комиссии и сообщила о нарушении избирательного законодательства. На месте происшествия следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции установила, что на избирательном участке 34-летний местный житель, находясь в состоянии опьянения, получил бюллетень и намеренно разорвал его", – говорится в сообщении. 

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Полицейские составили на избирателя административные материалы по ст. 173 (Мелкое хулиганство) и ст. ст. 178 (Появление в общественных местах в пьяном виде) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкции статей предусматривает административный арест на срок до 15 суток.

Напомним, что это уже не первый инцидент с нетрезвыми людьми в столице на внеочередных выборах в парламент. Ранее полицейские составили админпротокол на председателя УИК, который находился на рабочем месте в состоянии опьянения

Напомним, на выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах поборются 3220 кандидатов: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы.

Также читайте, что нельзя делать во время голосования.


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Тег Киев, выборы, голосование

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