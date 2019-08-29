В Киеве пытались продать усадьбу Миллера: как аферисты присваивают дорогую недвижимость

В столице за последнее время произошел не один случай махинаций с недвижимостью

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Киеве разоблачили мошенников, которые незаконным путем завладели зданием знаменитой усадьбы Миллера в историческом центре города. За последнее время это не первый случай махинаций с дорогой столичной недвижимостью. Как именно аферисты незаконно завладевают квартирами, нежилыми помещениями и даже целыми усадьбами, выяснили "Сегодня".

ПОДДЕЛКА. Как сообщают в прокуратуре Киева, группа из трех человек, используя поддельные документы, оформила трехэтажное здание на ул. Гоголевской, 32-а, в Шевченковском районе, на подконтрольную фирму. Речь идет о доходном доме, который построил в конце XIX века купец Бернард Миллер. Это здание возле Павловского сквера пережило Вторую мировую войну, но на сегодняшний день находится в заброшенном состоянии — украшает его разве что интересный мурал под названием "Лабиринт". Статуса памятника архитектуры его давно лишили.

"Несколько лет назад здание было признано непригодным для проживания, после чего местные власти отселили жителей за бюджетные средства, а сам объект был передан в управление коммунального предприятия "Спецжитлофонд". Пока решался вопрос о реконструкции здания, злоумышленники подделали документы и присвоили его (факт мошенничества, кстати, вскрыли в самом КП. — Авт.). Незаконное оформление права собственности на недвижимый объект дало право мошенникам и на оформление земельного участка, на котором он расположен. При этом стоимость земли значительно превышает стоимость самого здания", — сообщают в прокуратуре Киева.

По результатам расследования трем лицам на этой неделе объявили о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере или организованной группой. Санкция по такой статье — от 5 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Следствие в уголовном производстве продолжается, в интересах КП "Спецжитлофонд" на дом наложен арест с запретом совершения любых действий.

Напомним, еще несколько месяцев назад здание уже пытались продать — в интернете можно было найти объявления о продаже усадьбы Миллера. За нее просили $1 млн, или 26 млн грн. При этом в объявлении указывалось, что дом предназначен под снос, а в целом "объект превосходно подходит для строительства элитного малоквартирного дома клубного типа".

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ГРОМКИЕ ДЕЛА. Столичная недвижимость часто привлекает внимание аферистов. Только за последний месяц прокуратура сообщала о нескольких резонансных случаях. Например, неделю назад направили в суд обвинительный акт относительно киевлянина, который незаконным путем завладел нежилым помещением на ул. Сечевых Стрельцов стоимостью 900 тыс. грн. Оно принадлежало городу и находилось в хозяйственном ведении КП "Управляющая компания по обслуживанию жилфонда Шевченковского района". Аферу злоумышленник провернул с помощью поддельного решения суда.

В середине августа правоохранители задержали целую группировку из семи человек, которых подозревают в хищений десятков объектов недвижимости государственной и коммунальной собственности. Среди задержанных были двое адвокатов и один из бывших руководителей органов юстиции Киева. "В 2017—2019 годах участники преступной группы с использованием поддельных документов и электронных ключей доступа в Госреестр имущественных прав на недвижимость завладели земельными участками, жилыми и нежилыми помещениями на общую сумму около 1,5 млрд грн", — отчитывались в прокуратуре.

А в начале месяца закончилось досудебное расследование по банде, которая в 2016—2018 годах завладела 17 квартирами в Киеве! Участники группировки, куда входил и нотариус, узнавали информацию о смерти одиноких владельцев квартир, изготавливали поддельные документы, на основании которых перерегистрировали права собственности на жилье и перепродавали его. Точки в этих делах пока не поставлены.

Напомним, что ранее в столице мошенники продали квартиру пенсионерки по поддельным документам. Жертвой мошенников стала 89- летняя женщина. Злоумышленники подделали паспорт и документы на квартиру и перепродали ее. Преступники присвоили более 600 тыс. гривен. И такие случаи не единичны.

Также сайт "Сегодня" рассказывали, из-за чего дорожают квартиры в столице.

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