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В Киеве работает 15 пунктов приема новогодних елок: когда они открыты

16 января, 03:13

Из переработанных деревьев Киевзеленстрой делает удобрения для городских растений

Второй шанс для новогодних елок. Уже пятый год столичные коммунальщики, вместо того, чтобы отправить их на свалку, собирают елки на экологическую переработку. В этом году, например, в Киеве уже открыли 15 пунктов приема. Сдавать хвойное дерево поехал и корреспондент новостей "Сегодня".

Старый Новый год отгуляли, а значит можно убирать елку. Выбрасывать дерево прямо на помойку не стоит, его нужно правильно утилизировать. Сегодня выясним как все сделать экологически грамотно.

Грузим хвою к машине и везет в приемный пункт. На карте мы видим все 15 пунктов приема по утилизации елок. Нам надо выбрать тот, который находится ближе. Отправляемся и уже через минуту замечаем нужную локацию. На входе нас уже встречают. Мужчина рассказывает, что с начала года горожане сдали полтысячи хвойных.

Виталий Яросюк, работник Киевзеленстрой:

"Потом приезжает трактор, перерабатывает их. После, тем, что остается, мы посыпаем под деревья".

Работает пункт ежедневно. Здесь берут елки в любом состоянии и любого размера.

"Это бесплатно, в любое время с половины восьмого утра и до шести часов вечера. Но охрана принимает и до девяти часов вечера".

Алексей Король, и.о. генерального директора Киевзеленстроя:

"Это действительно вторая жизнь для этих деревьев. Они радовали глаз киевлян в новогодние праздники в домах, а сейчас они получают второй шанс помочь нашему городу".

В прошлом году такие пункты утилизировали более пять тысяч елок.

Александр Савченко, заместитель начальника Управления экологии и природных ресурсов КГГА:

"На сегодняшний день работает 15 участков. Адреса, телефоны есть на сайте КГГА, на сайте управления, на сайте Киевзеленстроя".

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Бельгии новогодние елки заново садят в землю по окончании праздников. Если деревья приживутся, владельцы перед новыми праздниками смогут забрать старые: их опять украсят, и снова – высадят.

Также мы сообщали, что непроданным елям и соснам украинцы нашли полезное применение. После наступления нового года Николаевский зоопарк традиционно начал принимать нереализованных зеленых красавиц – они идут на корм животным.

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Источник: Сегодня

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