В Киеве работает единственная в Украине клиника по "лечению" мягких игрушек

Плюшевым любимцам меняют внутренности, но не могут вернуть голос

В Киеве работает единственная в Украине клиника для "лечения" мягких игрушек, в которой мастера не только обновляют стареньких мишек и собачек, но и клонируют их, если они потерялись. С врачами плюшевых зверюшек общались журналисты "Сегодня".

Почистить глаза и заменить внутренние органы, то есть наполнитель, – с таким "диагнозом" в клинику плюшевых игрушек попала 15-летняя игрушка Пантерия. Она играет роль и подушки, и игрушки, поэтому частые объятия, стирка и сушка на солнце не пошли ей на пользу.

"Детки любят кормить, брать с собой в путешествия. Игрушка падает, закормлена, залюблена, затискана грязными ручками ‑ это все повреждения, которые исправимы, но иногда тяжело. Также время вносит свои коррективы", – рассказала мастер Алена Голд.

Вместе с мужем Юрием они несколько лет спасают любимых домашних плюшевых любимцев. Говорят, что самое сложное – это собирать вместе игрушечные суглобы и косточки.

"Разбирается все, вынимается наполнитель, разбираются суставчики – ручка отдельно, ножка отдельно. Это все просматривается, суставчики с деревянными колесиками, которые со временем могут превращаться в труху, лопаться, трескаться", – отмечает спасатель игрушек Юрий Голд.

Хранить мягкие игрушки лучше при комнатной температуре, возле батареи или на солнце – не сушить, а стирать лучше руками. Также иногда игрушки следует отдавать на обследование мастерам, чтобы продлить срок служения любимцев.

Мастера говорят, что современные игрушки наполнены синтипухом и это – лучший вариант. Единственное, что нельзя восстановить – это голос игрушки. Специальный хрипун, из которого она говорит или поет, подобрать среди современных приспособлений почти невозможно.

Напомним, что каждая вторая игрушка в Украине не соответствует стандартам качества, а каждая третья содержит в себе вредные (токсичные) вещества.

Также новости "Сегодня" писали, как физик по образованию, Алина Белякова создает из полимерной глины и меха удивительные игрушки.

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