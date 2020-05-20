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В Киеве расцвели желтые магнолии

20 мая, 04:09

Наталья Руда

Тем временем со столичных клумб продолжают выкапывать цветы

В Киеве расцвели желтые магнолии. Коммунальщики опубликовали фото цветов из Голосеевского парка.

"Нежный желтый цвет. Нежные и прекрасные цветы магнолии", – говорится в подписи к фото.

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Вместе с тем, в столице не перестают орудовать вандалы, ворующие с клумб цветы. Так, саженцы сурфинии и тагетиса украли со сквера на углу улиц Преображенская и Алексеевская в Соломенском районе.

Также коммунальщики пожаловались на вытаптывание клумб и мусор в парках и скверах Святошинского района.

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Не так давно вандалы повредили элементы LED-подсветки, которая вмонтирована в перила вдоль Аллеи художников. Также новости "Сегодня" писали, что в столичном фитнес-парке на озере Лебединое, первую очередь которого планировали открыть уже в мае, вандалы испортили несколько объектов.

Ранее неизвестные испортили одну из белоснежных скульптур на Аллее муз, расположенную неподалеку парка "Наталка" и гольф-клуба на Оболонской набережной.

Также в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище.

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Киев цветение магнолии

Источник: Сегодня

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