В Киеве расцвели желтые магнолии. Коммунальщики опубликовали фото цветов из Голосеевского парка.
"Нежный желтый цвет. Нежные и прекрасные цветы магнолии", – говорится в подписи к фото.
Вместе с тем, в столице не перестают орудовать вандалы, ворующие с клумб цветы. Так, саженцы сурфинии и тагетиса украли со сквера на углу улиц Преображенская и Алексеевская в Соломенском районе.
Также коммунальщики пожаловались на вытаптывание клумб и мусор в парках и скверах Святошинского района.
Не так давно вандалы повредили элементы LED-подсветки, которая вмонтирована в перила вдоль Аллеи художников. Также новости "Сегодня" писали, что в столичном фитнес-парке на озере Лебединое, первую очередь которого планировали открыть уже в мае, вандалы испортили несколько объектов.
Ранее неизвестные испортили одну из белоснежных скульптур на Аллее муз, расположенную неподалеку парка "Наталка" и гольф-клуба на Оболонской набережной.
Также в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище.
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