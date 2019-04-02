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В Киеве раскопали древнюю улицу XVII-XVIII веков

Сегодня, 12:03

Археологи рассказали об удивительных находках из прошлого

Фото: Алксандр Никоряк/Facebook
Фото: Алксандр Никоряк/Facebook.
В Киеве раскопали древнюю улицу XVII-XVIII веков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/324/c75/5ca324c754fdd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/324/c75/5ca324c754fdd.jpg Другие новости Археологи рассказали об удивительных находках из прошлого

На улице Щекавицкой в Киеве архитектурно-археологическая экспедиция Института археологии НАН Украины нашла улицу XVII-XVIII веков. Об этом сообщил директор Департамента охраны культурного наследия Александр Никоряк.

"По информации Института археологии Киева, с июня 2018 года и до сих пор экспедиция Института проводит охранно-спасательные исследования участка на ул. Щекавицкой. Во время работ собрана большая коллекция археологических материалов ХII-XIX в. Среди индивидуальных находок выделяются три древнерусских креста-энколпиона, три свинцовые княжеские печати, медная бляшка с изображением Богородицы, футляр для сабли XIX века", – рассказал Александр Никоряк.

Фото: Алксандр Никоряк/Facebook

Руководитель экспедиции, глава отдела археологии Киева Всеволод Ивакин отметил, что в обследованных горизонтах главным образом представлены культурные наслоения и археологические объекты XIX века, образовавшиеся после пожара 1811 года и полной перепланировки уличной системы Киево-Подола.

"Большое количество монет и товарных пломб XIX в. характерны для припортовой зоны, в которой расположен исследуемый участок. Но зафиксированы остатки около десятка небольших подвалов-кладовых, хозяйственных и гидротехнических сооружений. Фиксировались также культурные наслоения, улица и захоронения XVII-XVIII веков, обнаружены слои древнерусского времени (XII-XIII вв.)", – сообщил Всеволод Ивакин.

Всеволод Ивакин отметил, что сейчас работы продолжаются, все находки обрабатываются, реставрируются. После чего будет подготовлен научный отчет с описанием артефактов, которые будут переданы в государственные музейные фонды Украины.

Ранее мы сообщали, что в Киеве на углу улицы Кожемяцкой и Вознесенского спуска нашли клад из монет, фибул (старинные металлические застежки для одежды) и остатков керамики. По просьбе "Сегодня" археологи оценили предметы, их подлинность сомнений не вызывает, но вот как клад попал в то место, где его нашли, остается загадкой.

Тем временем, в Бердянске нашли золотоносную шахту. Подробности смотрите в видео "Сегодня".


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Тег Киев, улица, раскопки, археология

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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