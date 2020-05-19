В Киеве раскрыли масштабную аферу по отчуждению 400 гектаров земли

Участки стоимость в 800 миллионов гривен расположены в Оболонском, Днепровском и Дарницком районах

Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла в Киеве схему по выводу земельных участков площадью почти в 400 гектаров из коммунальной собственности территориальной общины города.

"Оперативники и следователи СБУ установили, что группа злоумышленников через ряд незаконных операций планировала вывести из собственности столичной общины 24 земельных участка. Они пытались узаконить сделку через перепродажу земли "третьим" лицам. Участки расположены в Оболонском, Днепровском и Дарницком районах Киева", – говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

В итоге Шевченковский районный суд наложил арест на эти земельные участки ориентировочной оценочной стоимости в 800 млн гривен, заблокировав возможную перерегистрацию или перепродажу злоумышленниками коммунальной земли.

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В СБУ также уточнили, что преступная схема осуществлялась при содействии должностных лиц.

Ранее Служба безопасности Украины разоблачила земельную аферу на почти 1 миллиард гривен. Так, чиновники завладели государственными землями природно-заповедного фонда, которые находятся в элитном районе под Киевом.

Также в Киевской области раскрыли земельную аферу с участками для бойцов АТО.

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