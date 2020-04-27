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В Киеве рассказали, кто может попасть на кладбище без огромного штрафа

27 апреля, 13:39

Мила Князьская-Ханова

Пускать будут только на похороны и не больше 10 человек

В условиях карантина в Киеве поминальные дни перенесены на 6 июня. До того времени доступ к кладбищам будет ограничен, напоминают в КГГА. Однако, на кладбища будут пускать в случаях необходимости похорон – по нормам, установленным на время карантина.

В полиции отметили, что патрульные возле кладбищ будут предупреждать о запрете посещать кладбища, а тем, кто к ним не прислушается – ждет административная ответственность, в том числе и штрафы. Нарушение условий карантина, несоблюдение противоэпидемических мероприятий и санитарного законодательства влечет за собой административную и уголовную ответственность. Нижний порог штрафа составляет 17 тысяч гривен.

Отметим, что согласно протоколу врачей, для умерших от коронавируса COVID-19 в Киеве церемонии захоронения отменены и предусмотрена кремация.

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Людей, которые умерли по другим причинам, хоронить будут как обычно, но с обязательным соблюдением общих правил карантина. На похоронах все должны быть в защитных масках и держаться друг от друга на безопасном расстоянии. Похороны – это собрание большого количества людей, поэтому нужно по возможности избегать такого скопления людей и четко соблюдать меры безопасности, чтобы не заболеть.

Как рассказали "Сегодня" в одной из ритуальных служб столицы, сейчас на обычные похороны приходят не более 10 человек. А ритуальные залы при городских моргах закрыты на время карантина. Кстати, ритуальные услуги подорожали из-за регулярного проведения дезинфекции.

Ранее мы сообщали, как в Киеве будут находить людей, которые общались с заболевшими. Также стало известно, могут ли остановить лифты в высотных домах в Киеве из-за карантина.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Киев штрафы карантин похороны кладбища ритуальные услуги захоронения

Источник: Сегодня

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