В Киеве растет число заражений коронавирусом: за сутки умерли четыре человека

Коронавирус подтвердили еще у 91 человека

В Киеве число жителей столицы, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось на 91 человека. Умерли четверо больных. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на своих страницах в социальных сетях.

На сегодня в городе уже 3671 подтвержденный случай заболевания COVID-19.

Заболели:

55 женщин в возрасте от 18 до 83 лет;

28 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет;

4 девочки в возрасте от 4 до 13 лет и 4 мальчика в возрасте от 3 до 7 лет.

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Заразились в том числе и 5 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 10 человек. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в столице за сутки 68 человек. Всего коронавирус преодолели 1053 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки зафиксировали в Шевченковском районе – 24. Соломенском и Святошинском – по 12, а в Днепровском районе – 10 случаев.

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Новости "Сегодня" накануне сообщали, что в больницах столицы с диагнозом коронавирус находятся 223 пациента, а это – наибольшее число госпитализированных с начала пандемии.

Напомним, что с 10 июня Киев не смог перейти к новому этапу смягчения карантина, так как показатель количества больных на 100 тысяч жителей составляет более 15 человек, что выше нормы.

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