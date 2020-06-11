В Киеве растет число заражений коронавирусом: за сутки умерли четыре человека

В Киеве число жителей столицы, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось на 91 человека. Умерли четверо больных. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на своих страницах в социальных сетях.
На сегодня в городе уже 3671 подтвержденный случай заболевания COVID-19.
Заболели:
- 55 женщин в возрасте от 18 до 83 лет;
- 28 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет;
- 4 девочки в возрасте от 4 до 13 лет и 4 мальчика в возрасте от 3 до 7 лет.
Заразились в том числе и 5 медиков.
В больницы столицы госпитализировали 10 человек. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели в столице за сутки 68 человек. Всего коронавирус преодолели 1053 жителя Киева.
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки зафиксировали в Шевченковском районе – 24. Соломенском и Святошинском – по 12, а в Днепровском районе – 10 случаев.
Новости "Сегодня" накануне сообщали, что в больницах столицы с диагнозом коронавирус находятся 223 пациента, а это – наибольшее число госпитализированных с начала пандемии.
Напомним, что с 10 июня Киев не смог перейти к новому этапу смягчения карантина, так как показатель количества больных на 100 тысяч жителей составляет более 15 человек, что выше нормы.
Также смотрите в сюжете, как врач бесплатно консультирует пациентов по вопросам коронавируса:
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк